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منوعات
أبراج معروفة بالتهور أثناء قيادة السيارة.. هل أنت منها؟
Lebanon 24
07-01-2022
|
00:30
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تختلف طرق قيادة السيارة من شخص لآخر، فقد يتميز البعض بالهدوء أثناء القيادة وآخرون يقودون السيارة بتهور ويتسببون في وقوع حوادث في الطرق والكبارى من خلال اصطدامهم في سيارة مقابلة لهم، أو في إحدى الأرصفة، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية، التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "edgarsnyder".
برج الحمل
يعتبر برج الحمل من الأبراج النارية، والتي تتميز بالحماس والحيوية والنشاط وكذلك الشجاعة التي تجعلهم يندفعون في قيادة السيارة، دون الشعور بخوف أو قلق.
برج الثور
يعتبر برج الثور من الأبراج التي دائماً ما تضع هدف لنفسها وتسعى لتحقيقه، لذلك دائماً ما يركز مولود هذا البرج أثناء القيادة، ولكن عناده يدفعه وحبه للسيطرة على كل شيء، يدفعه إلى التهور أثناء القيادة حتى يسابق الآخرين .
برج الأسد
يتميز مولود برج الأسد بالثقة بالنفس والشجاعة، لذلك لا يحب أن يتحكم أحد في تحديد خط سيره حتى وإن كان بعض السائقين في الشارع، لذلك ينظر لنفسه في مرآة السيارة بغرور، ويندفع في القيادة ولا يبالى الآخرون.
برج القوس
يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات الإيجابية وهى النشاط والتفاؤل، وحب الإنطلاق، وغير مرن أثناء قيادة السيارة، لذلك دائماً ما يندفع في القيادة، ويفضل التمسك بالسير في الاتجاه الخطأ حتى يسير وفقاً لهوائه ولا يعترف بخطأه أبداً.
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