من دون توقّف... 5 أبراج تعاني من التفكير الزائد طوال النهار والليل!

يعاني الكثير من الأشخاص من التفكير الزائد خاصة قبل الخلود للنوم، حيث تهاجمهم الأفكار السلبية والذكريات السيئة والتفكير المستمر في المستقبل مما يتسبب في زيادة شعورهم بالقلق والحزن والتوتر، ووفقا لعلم الفلك فهناك أبراج تتسم بالعمق الشديد لذلك يعاني أصحابها من مشكلة التفكير العميق قبل تنفيذ أى خطوة فى حياتهم وهؤلاء ينتمون لأبراج فلكية وهما كما حددتهم خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، مايا ناجى كما يلي.برج الجدييتسم مولود برج الجدي بأنه شخص طموح، يسعى دائماً إلى تحقيق أحلامه وأهدافه على أرض الواقع، لذلك يشعر دائما بالقلق ويفكر كثيراً طوال الوقت كما يعانى من التوتر خاصة عند خوض تجربة جديدة، ولا يشعر بالأمان إلا عندما يحصل على الإجابات التى تدور فى رأسه، كما يتميز مولود برج الجدي بحبه الشديد للعمل، الذى يقضى فيه ساعات طويلة حتى ينجح فى بناء مستقبله لذلك يشعر دائماً بالإجهاد والضغط فى العمل.برج الدلويلجأ دائماً مولود برج الدلو، إلى العيش فى الخيال خاصة عندما يشعر بالفشل، حتى يستطيع الوصول لأفكار جديدة ومبدعة، لينفذها على أرض الواقع ويتميز عن الأخرين، كما يتمتع مولود برج الدلو بقدر كبير من الذكاء فهو دائماً يفكر خارج الصندوق ويستخدم عقله في التفكير بكل شيء حوله .برج السرطانيعتبر مواليد برج السرطان من أكثر الأبراج التي تعاني من التفكير الزائد، فهو من أكثر الأبراج الحساسة، التي تهتم بأدق التفاصيل خاصة المرتبطة بالمشاعر، والمتعلقة بذكريات الماضي والمواقف التي تسببت له في بعض من المشاكل حتى لو مر عليها وقت طويل.ويفضل مولود برج السرطان الجلوس بمفرده عندما يواجه مشاكل أو صعوبات، فهو لا يستطيع التحدث مع أحد في هذه اللحظة التي يعاني فيها من الاكتئاب بسبب أفكاره السلبية، لذلك كن دائماً حنوناً مع مواليد السرطان.برج الميزانيعتبر مولود برج الميزان من أكثر الأشخاص التي لا تتخلى عن التفكير الزائد بعد برج السرطان فهو يهتم بأدق تفاصيل المواقف اليومية، ويتذكرها بين فترة وأخرى، كما يعتبر مولود الميزان شخصية حساسة للغاية، لذلك عندما يتعرض لموقف محرج، يستمر في التفكير فيه، ويتمتع مولود برج الميزان بالذكاء الشديد فهو دائماً ما يربط الأحداث ببعضها، مما يتسبب في شعوره الدائم بالقلق.برج العذراءوأما عن مولود العذراء فهو ملك التفكير الزائد، خاصة عند دخوله في مرحلة جديدة في حياته، ويشعر بالقلق والتوتر الشديد و يفكر في أدق التفاصيل التي تؤدي إلى إجهاد عقله، كما يلوم نفسه على بعض المواقف التي كان سببها في حدوثها.ويتميز مولود العذراء بقدرته العالية على ربط الأحداث ببعضها، التي تجعله دائماً في حالة من التفكير الزائد، وهو يتميز بالذكاء والطموح لدرجة ترهقه وتسبب له القلق والتوتر خاصة في فترة الليل.