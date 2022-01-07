سجن 6 عناصر شرطة فرنسيين...فما السبب؟

حُكم على 6 عناصر شرطة في فرنسا بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد إدانتهم بممارسة العنف وتوجيه شتائم عنصرية إلى مواطن مصري خلال توقيفه في أبريل 2020.





وصدر حكم بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق شرطي كان قد قال: "ماعز صغير كهذا، لا يسبح" في إشارة إلى الشاب الذي كان قد أوقفه للتو بعدما ألقى بنفسه في نهر السين.

وحُكم على 4 من زملائه بالسجن لمدة 12 شهرا، من بينها 6 مع وقف التنفيذ، وحظر ممارسة المهنة لمدة 12 شهرا.



وحكم على شرطية سادسة بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة "عدم منع العنف".



والأحكام التي أصدرتها محكمة بوبينييه، في منطقة باريس، أشد من الأحكام المطلوبة. ولم يؤيد النائب العام تهمة العنف، بل فقط الإهانات، وطالب بعقوبة واحدة.



وقال الضحية سمير الجندي بعد صدور الحكم: "أنا سعيد... لقد تحققت العدالة".