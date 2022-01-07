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في هذا الموعد.. إطلاق شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي!

Lebanon 24
07-01-2022 | 08:00
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تعتزم المجموعة الإعلامية التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إطلاق شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها "تروث سوشل" في 21 فبراير، بحسب ما جاء في إعلان على متجر "آبل ستور" لتنزيل التطبيقات.


ووفقاً للإعلان "من المتوقّع" أن يصبح تطبيق "تروث سوشل" متاحاً للتنزيل على متجر آبل للتطبيقات في 21 فبراير.

وستكون لهذا التطبيق ميّزات مشابهة لأدوات الاتّصال الموجودة على فيسبوك، بحسب المصدر نفسه.

ولم تردّ "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" المالكة لتروث سوشل في الحال على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن الحدث المرتقب.

وكان الملياردير الجمهوري قرّر إطلاق هذه الشبكة الخاصة به بعد أن حظرت حساباته على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب في يناير 2020 بتهمة تحريضه أنصاره على اقتحام الكابيتول.

وقال ترامب إنّه قرّر إنشاء هذه المنصّة "للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا"، متّهماً كبريات الشركات في وادي السيليكون بأنّها "استخدمت سلطتها الأحادية لإسكات الأصوات المنشقّة في أميركا".
 
وكانت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة الثلاث، "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، فرضت حظراً على الملياردير الجمهوري في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.

وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 89 مليون متابع على تويتر و35 مليوناً على فيسبوك و24 مليوناً على إنستغرام.

ولطالما لجأ ترامب إلى تويتر للتواصل مع أنصاره، كما أنّ العديد من القرارات الأساسية التي اتّخذها حين كان رئيساً، والإقالات والتعيينات التي أجراها، كان يكشف عنها عبر هذه المنصّة.
المصدر: سكاي نيوز
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