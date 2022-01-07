من هي الأبراج التي تخفي شخصيتها الحقيقية في العلاقة؟





فمن هي الأبراج التي تخفي شخصيتها الحقيقية في العلاقة؟ العلاقة غالباً ما تجعل الشخص يشعر بالراحة التي تمكنه من أن يتصرف على سجيته وأن يظهر شخصيته الحقيقية لأنه يشعر بالآمان الذي يجعله على قناعة تامة بأن الشريك يحبه رغم عيوبه. ولكن هناك بعض الأبراج التي لا يمكنها التصرف على سجيتها والتي لا تظهر شخصيتها الحقيقية في العلاقة أو قد تكون لا تريد أن تقوم بذلك لغايات معينة.فمن هي الأبراج التي تخفي شخصيتها الحقيقية في العلاقة؟





العذراء صديق مثالي ولكنه عاشق مخادع. قد يخيل للشريك بأنه يعرف ما الذي يفكر به البرج هذا ولكن الحقيقية هي أنه لا يعرف ولن يعرف. ولكن العذراء يتمسك بالشريك وذلك لأنه يحتاج اليه والى دعمه وحبه. ولكنه في المقابل لا يحتاج لأن يعرف الشريك ما هو عليه فعلاً ولهذا هو يكشف القليل فقط من شخصيته الحقيقية.



العذراء برج يمارس أقصى درجات حماية الذات وبالتالي ورغم أنه يعمل بجدية من أجل البقاء في العلاقة ولكنه يعمل بجدية أكبر من أجل عدم معرفة الشريك الكثير عن شخصيته وعن خفاياها. السبب هو أن البرج هذا لا يكشف شخصيته الحقيقية سوى أمام من يعتبره «الأفضل» وللغرابة العلاقات العاطفية لا تصنف كالأفضل عنده. العذراءالعذراء صديق مثالي ولكنه عاشق مخادع. قد يخيل للشريك بأنه يعرف ما الذي يفكر به البرج هذا ولكن الحقيقية هي أنه لا يعرف ولن يعرف. ولكن العذراء يتمسك بالشريك وذلك لأنه يحتاج اليه والى دعمه وحبه. ولكنه في المقابل لا يحتاج لأن يعرف الشريك ما هو عليه فعلاً ولهذا هو يكشف القليل فقط من شخصيته الحقيقية.العذراء برج يمارس أقصى درجات حماية الذات وبالتالي ورغم أنه يعمل بجدية من أجل البقاء في العلاقة ولكنه يعمل بجدية أكبر من أجل عدم معرفة الشريك الكثير عن شخصيته وعن خفاياها. السبب هو أن البرج هذا لا يكشف شخصيته الحقيقية سوى أمام من يعتبره «الأفضل» وللغرابة العلاقات العاطفية لا تصنف كالأفضل عنده.





السرطان نادراً ما يكشف شخصيته الحقيقية أو ما يفكر به.. البرج هذا المعروف عنه بأنه لطيف للغاية يملك شخصية أخرى مزاجية تطلق الأحكام وتحمل الأحقاد في حال لم يكن الشريك يقدم ما عليه تقديمه في العلاقة.







البرج هذا غير صبور وبالتالي هو لا يمكنه إحتمال محاولات الشريك إكتشاف خفايا شخصيته خلال مدة زمنية محددة كما يحدث عادة في العلاقات. السرطان سيكشف فقط عن الجوانب التي يريد الكشف عنها والمعضلة معه هي أنه كلما حاول الشريك كلما تمنع أكثر. هو يختبئ داخل قوقعته وحتى حين يقرر الخروج فهو لن يكشف الكثير للشريك.







الدلو



البرج هذا حريص جداً على خصوصيته وهو لا يشعر بضرورة كشف شخصيته الحقيقية أمام أي شخص آخر حتى ولو كان ذلك الشخص هو الشريك. الدلو يخيل إليه بأنه في حال كشف عن شخصيته الحقيقية فحينها الشريك لن يود البقاء معه وذلك لانه طوال حياته شعر بأنه يختلف عن الاخرين ولهذا السبب هو يقوم بمنح الشريك ما يريده وبالتالي يظهر جوانب تعجبه رغم أنها ليست جزءاً من شخصيته.



المعضلة الأكبر مع الدلو هو أنه شخصياً لا يعرف ما هو عليه وهو أحياناً يمضي حياته كاملة وهو يحاول أن يكتشف شخصيته الحقيقية. السرطانالسرطان نادراً ما يكشف شخصيته الحقيقية أو ما يفكر به.. البرج هذا المعروف عنه بأنه لطيف للغاية يملك شخصية أخرى مزاجية تطلق الأحكام وتحمل الأحقاد في حال لم يكن الشريك يقدم ما عليه تقديمه في العلاقة.البرج هذا غير صبور وبالتالي هو لا يمكنه إحتمال محاولات الشريك إكتشاف خفايا شخصيته خلال مدة زمنية محددة كما يحدث عادة في العلاقات. السرطان سيكشف فقط عن الجوانب التي يريد الكشف عنها والمعضلة معه هي أنه كلما حاول الشريك كلما تمنع أكثر. هو يختبئ داخل قوقعته وحتى حين يقرر الخروج فهو لن يكشف الكثير للشريك.الدلوالبرج هذا حريص جداً على خصوصيته وهو لا يشعر بضرورة كشف شخصيته الحقيقية أمام أي شخص آخر حتى ولو كان ذلك الشخص هو الشريك. الدلو يخيل إليه بأنه في حال كشف عن شخصيته الحقيقية فحينها الشريك لن يود البقاء معه وذلك لانه طوال حياته شعر بأنه يختلف عن الاخرين ولهذا السبب هو يقوم بمنح الشريك ما يريده وبالتالي يظهر جوانب تعجبه رغم أنها ليست جزءاً من شخصيته.المعضلة الأكبر مع الدلو هو أنه شخصياً لا يعرف ما هو عليه وهو أحياناً يمضي حياته كاملة وهو يحاول أن يكتشف شخصيته الحقيقية.

الميزان



لا يمكن معرفة شخصية الميزان الحقيقية وذلك لأنه يعيش الكثير من الأوهام كما أنه، وللأسف، يكذب كثيراً. ما يتم كشفه للشريك هو الصورة المثالية التي يدعي البرج هذا بأنه يملكها. الميزان من الأبراج التي لا يمكنها التعامل مع الرفض وتعول كثيراً على رأي الشريك بها وبالتالي تخاف إن كشفت عن شخصيتها الحقيقية فلن يعجبه ما يراه وبالتالي سيقوم برفضه. كل ما يريده هو علاقة هادئة بلا مشاكل وهو مستعد لاخفاء شخصيته الحقيقية دائماً من أجل ضمان إستمرارية هكذا نوعية من العلاقات.







الحوت



الحوت لا يريد السماح للشريك بالإقتراب منه أكثر مما يجب ولكنه يريد الحب في العلاقة. الحوت يظهر شخصية حنونة محبة ورومانسية ولكنها في الواقع إدعاء يخفي واقع أنه يعاني من فوضى داخلية دائمة.





حساسية البرج فائقة تمنعه من كشف شخصيته الفعلية وحين يقوم بذلك فعلاً فهو يندم. هو يخاف من أن يكتشف الشريك نقاط ضعفه وبالتالي يستغل ذلك من أجل إلحاق أذيته به.. وكي يتجنب ذلك فهو يخفي شخصيته الحقيقية.

الجوزاء



يصعب على الجوزاء إظهار شخصيته الحقيقية تحت أي ظرف من الظروف والعلاقات العاطفية ليست خارج هذه المعادلة. البرج هذا قد يقدم لمحة بسيطة عما هو عليه ولكنه يخفي شخصيته الفعلية وذلك لانه لا يشعر بأنه هناك ضرورة لكشف أكثر مما يريد كشفه شخصياً.





الجوزاء أصلاً برج التوأم وبالتالي هو يملك شخصيتين متناقضتين وهو معظم الوقت لا يعرف أي واحدة منهما هي شخصيته الحقيقية. الصراع هذا يضاعف رغبته في عدم إظهار شخصيته الحقيقية. صحيح أنه ينشد الحب والعاطفة ولكنه غير مستعد للمساومة على قناعته، شخصيته الحقيقية خط احمر ولا يمكن كشفها.











