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يبحث عن زوجته في اللوحات الاعلانية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-01-2022 | 10:00
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لجأ الشاب البريطاني محمد مالك (أصله من البنجاب) إلى طريقة مبتكرة في البحث عن شريكة حياته، وذلك حين قرر استخدام لوحات إعلانية ضخمة في مدينة برمنغهام ببريطانيا.

وتظهر اللوحات باللون البنفسجي في الشوارع، حيث يضع عليها مالك صورته بشكل واضح، إلى جانب عبارة "أنقذوني من الزواج المرتب (الزواج الذي يرتبه الأهل)".

وقال مالك (29 عاما) -الذي يعمل في مجال ريادة الأعمال- في تغريدة له "إذا كنتِ تعتقدين أنك الشخص المناسب لي فتوجهي إلى رابط موقع الويب الخاص بي في السيرة الذاتية".

ودشن الشاب المسلم موقع ويب أطلق عليه اسم "جِد زوجة مالك" (find malik a wife) من أجل مساعدته في إيجاد زوجته المستقبلية.

ويقول مالك عبر الموقع "ستكون الشريكة المثالية لي امرأة مسلمة في العشرينيات من عمرها، تسعى جاهدة لتحسين دينها، أنا منفتح على أي عرق، ولكن لدي عائلة بنجابية صاخبة، لذلك عليها أن تحافظ على ثباتها".

وأضاف "دائما الشخصية والإيمان يتقدمان على أي شيء آخر، أنا ابن وحيد، وأعتني بأمي وأبي، إذا كانت تريد منع ذلك فلا أعتقد أنها ستنجح".

وأوضح أنه ليس ضد الزواج المرتب، بل يعتقد أن له مكانا وتقاليد في العديد من الثقافات الإسلامية، وأثبتت الدراسات عدة مميزات له، ولكنه فقط يريد أن يجد شريكته بنفسه أولا.
 
(الجزيرة) 
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