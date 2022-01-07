بطاقات التارو أصدق؟.. هذه الابراج ستحقق ثروة كبيرة واليكم من ينتظره الزواح في 2022

يتساءل الكثيرون ماذا يُخبى الفلك من أحداث وتطورات ومفاجآت للأبراج وفقاً لبطاقات التارو في العام 2022؟ ويلجأ كثيرون الى هذه البطاقات لمعرفة حظوظهم العاطفية والمهنية، ظناً منهم أنّها أصدق من حركة توقعات الابراج العادية. اليكم هذا التقرير بحسب موقع "الجميلة".

برج الحمل

عليك العمل لإضافة المزيد من الشغف والإثارة إلى علاقتك. هناك حاجة لإتخاذ قرارات جدية في حياتك الشخصية. لا تحاول إلزام شريكك؛ دعه يشعر بالحرية. اخرج وقابل أشخاص جدد، وقم بإجراء الإتصالات مع من حولك.







برج الثور

سيدعم شريكك طموحاتك، ويمكنكما معاً تحقيق الكثير. ستكون اتصالاتك مستقرة ومريحة. لا تدع الملل يتغلغل في علاقتك؛ قد تأخذ علاقة الحب منعطفاً إيجابياً، وإذا كان الإستقرار هو ما تريده، فقد تبدأ الأمور في التحرك في هذا الاتجاه. امّا مهنيا، سوف تكون قادراً على التغلب على الصعوبات وتحقيق أهدافك بمساعدة إتصالاتك المهنية. وقد تكون هناك بعض العقبات، لكنك ستحقق أحلامك إذا كانت لديك قوة الإرادة والشجاعة والتصميم. قد يكون هناك تحسن في الوظيفة، أو قد تترك وظيفة غير محققة وتذهب للحصول على وظيفة أفضل توفر المزيد من الحرية والفرص. هناك إمكانية الترقية التي ستساعدك على التقدم مهنياً.سيدعم شريكك طموحاتك، ويمكنكما معاً تحقيق الكثير. ستكون اتصالاتك مستقرة ومريحة. لا تدع الملل يتغلغل في علاقتك؛ قد تأخذ علاقة الحب منعطفاً إيجابياً، وإذا كان الإستقرار هو ما تريده، فقد تبدأ الأمور في التحرك في هذا الاتجاه.

أمّا مهنياً، تكون مستعداً للعمل بجهد أكبر لتحقيق أحلامك. ستكون قادراً على تخطي العقبات والنجاح باحتراف. إذا كنت تنتظر ترقية، فمن المرجح أن تسير الأمور في صالحك. وضعك المالي يتحسّن وأي استثمارات طويلة الأمد هذا العام ستؤتي ثمارها.





برج الجوزاء

يجب أن تكون أكثر واقعية ولا تدع العواطف تؤثر على قراراتك. قد تبدأ علاقة جديدة، أو قد تنتهي من علاقة حالية. ربما تحتاج إلى تغيير الأنماط القديمة ووجهات النظر والمواقف، لتصبح أكثر مرونة وتعاوناً. حاول ألا تكون شديد الإنتقاد أو القسوة تجاه شريكك وتجنب خلق الحجج غير الضرورية والخلافات في المنزل للحفاظ على السلام والوئام.







برج السرطان

تحتاج إلى تخصيص بعض الوقت لنفسك لإكتشاف حقيقتك أو حياتك الداخلية أو مسارك الروحي. قد لا تشعر برغبة في التواصل الإجتماعي كثيراً وتفضل العزلة من حين لآخر. إتبع نهجاً ناضجاً ومتوازناً في العلاقات. إستمع إلى شريكك لتفهم كيف يفكر فيك والدعم العاطفي الذي يطلبه منك. إمنح مساحة لبعضكم البعض، ولا تفرض أفكارك وآرائك. أما مهنيا، عليك أن تكون حريصاً في رعاية الأمور العملية والاهتمام بالإستثمارات والممتلكات والشؤون المالية. لا تشرع في استثمارات كبيرة أو تتوقع نتائج كبيرة من الإستثمارات التي تمت في وقت سابق. ستكون الموارد المالية غير مستقرة إلى حد ما، وقد تكون هناك بعض مشكلات التدفق النقدي المؤقتة حيث ستأتي الأموال وتخرج بسرعة. من المتوقع حدوث تغيير في وظيفتك أو بيئة عملك مما يؤدي إلى عدم اليقين وعدم الإستقرار.تحتاج إلى تخصيص بعض الوقت لنفسك لإكتشاف حقيقتك أو حياتك الداخلية أو مسارك الروحي. قد لا تشعر برغبة في التواصل الإجتماعي كثيراً وتفضل العزلة من حين لآخر. إتبع نهجاً ناضجاً ومتوازناً في العلاقات. إستمع إلى شريكك لتفهم كيف يفكر فيك والدعم العاطفي الذي يطلبه منك. إمنح مساحة لبعضكم البعض، ولا تفرض أفكارك وآرائك.

أما مهنيا، قم بالسعي من أجل مسعى جديد، واهتم بعناية، واعمل بجد وكن واثقاً من أنك ستجني الكثير. لا يمكنك الانتظار حتى تحدث الأشياء من تلقاء نفسها؛ سيكون عليك جعلها تعمل لصالحك. ستتحسن أموالك بشكل كبير، وسيكون هناك إستقرار مادي.





برج الأسد

لا تتورط عاطفياً في المواقف أو تكون ساذجاً في الثقة بالناس. دافع عن نفسك، عزّز إحترامك وتقديرك لذاتك. لا تدع الناس يعتقدون أنك في وضع ضعيف ويمكن السيطرة عليك بسهولة. توجد فجوة بينك وبين حبك الحقيقي. سيكون هناك إختلال في التوازن بين الرأس والقلب؛ حاول سد الفجوة مع شريكك أو حبيبك بالتفاهم والرحمة والتواصل الواضح.

اما مهنيا، كل شيء يمكن أن يتغير بالنسبة لك في عام 2022، وعلى الرغم من أنّ الرحلة قد تكون صعبة، إلا أنّه يجب أن تكون مستعداً للكثير من الفرص الجديدة في حياتك، خاصةً في أشهر فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر. ستبدأ هذا العام مشروعاً إبداعياً جديداً أو وظيفة كنت متحمساً لها بشدة وتقترب من قلبك لفترة طويلة. سوف تتلقى أخباراً جيدة تتعلق بالمال والشؤون المالية. استمع إلى حدسك في الأمور المالية. إعمل على تطوير قدرتك الفنية وحدسك إلى مستوى أعلى.





برج العذراء

عبّر عن حبك ومشاعرك بحرية لشريكك. اتخذ المبادرات؛ سيتم استقبال مشاعرك بشكل جيد والاستجابة لها. ستكون الحياة الأسرية سلسة، مع بعض التطورات الإيجابية عن شريكك.



اما مهنيا، هذا هو العام الذي تخلق فيه شيئاً جديداً في حياتك المهنية، وسوف يجلب لك المكافآت والثروات. كن مستعداً للبدء من جديد، والعودة إلى لوحة الرسم والشروع في مسار جديد، وهو المسار الذي يلهمك. إذا كانت هناك حاجة إلى التدريب أو التعليم، فاستثمر فيه. يبدو يونيو وسبتمبر وكأنهما يحملان لك الكثير من المفاجآت السارة والتطورات الإيجابية.

برج الميزان

يُنصح بإعادة تقييم علاقتك والتخلي عن المغامرات العاطفية والأنماط غير الصحية في حياتك. قدم لنفسك معروفاً كبيراً واقطع العلاقات مع الأشخاص الذين لا يجعلونك تشعر بالسعادة أو التفاؤل. سيؤدي القيام بذلك إلى توفير مساحة لأشخاص جدد.إذا كنت عازباً، كن حذراً جداً من الدخول في علاقة لأنّ الشريك المحتمل قد يكون مهيمناً وقد يضر بك أكثر بدلاً من أن ينفع.

اما مهنيا، سيكون هناك إستقرار مالي. وجّه كل طاقتك وحماسك إلى ما تحب أن تقوم به. اتّبع أحلامك، ولا تدع أي شخص يخبرك كيف يجب أن تعيش حياتك. إستخدم قوتك وطاقتك للتغلب على عقباتك ومشاكلك المهنية،. يمكنك فعل أي شيء في عام 2022. ستحقق شهور أبريل وأغسطس وديسمبر تطورات وأحداث مهمة.





برج العقرب

لا تحاول تقييد شريك حياتك؛ دعه يكون حرّاً ويعبر عن نفسه بحرية. قد تكون علاقة الحب ممتعة ومثيرة ولكن لا تتوقع أي إلتزام أو أن تدوم. سيتعين على كلاكما بذل الجهود لإنجاحها. ستكون الحرية في أن تكون على طبيعتك وأن تعبر عن مشاعرك ضرورية لك.

اما مهنيا، ستكون مليئاً بالحماس لإستكشاف عالم الفرص. قد يكون هناك عرض عمل أو تغيير في الوظيفة في مكان العمل قد تجده جذاباً. في مجال الأعمال التجارية، قد تفكر في إضافة قطاع جديد أو توسيع خط الأعمال الحالي. الترقيات والتقدم وتوسيع الأدوار وأدوار جديدة كلها ممكنة، خاصةً في أبريل أو أغسطس وديسمبر.





برج القوس

كن معبراً وعبّر عما يدور في ذهنك إذا كنت تريد تلبية احتياجاتك. أنت تحب استقلاليتك وتتوقع أن يفهم شريكك حاجتك إلى الحرية ويكمل أسلوب حياتك. إذا كنت عازباً، فاستعد لعلاقة مثيرة. سيكون هذا الحب مخلصاً ودائماً، وسيتحقق الحلم.

اما مهنيا، تنطلق روحك الحماسية بكامل قوتها في عام 2022، وستجعلك ثرياً وسعيداً. يمكنك أن تفعل أي شيء، وستحصل على كل شيء. سيكون هناك إستقرار مالي. إنّ الترقية، والتقدم، والمسؤولية الأكبر، والتوسع كلها أمور على البطاقات بالنسبة لك.



برج الجدي

قد يساعد تحسين موقفك في تقوية علاقتك. يُنصح بتولّي المسؤولية وتحديد كيفية تفاعلك مع المواقف الإشكالية. قد لا تتحكم في ما يحدث، لكنك تتحكم بالتأكيد في كيفية إستجابتك. أبعد نفسك عن الأشخاص غير المتوافقين وكن أكثر إستقلالية، وإفعل ما تحب أن تقوم به.

اما مهنيا، تعمل بجدية أكبر وأكثر من من السنين الماضية لتحقيق طوحاتك وأهدافك. ونجاحك الأكبر في عام 2022 سيأتي من خيالك وأفكارك ورؤيتك. ستكون الموارد المالية مستقرة، وستأتي الفرص المالية الجديدة في طريقك ولكن خطّط لإستثماراتك بعناية وبحكمة.

برج الدلو

ابذل جهداً للإختلاط أكثر في عام 2022، وحاول أن تكون لطيفاً وكريماً وداعماً للآخرين، وستزدهر علاقاتك وتجلب لك السلام والفرح الذي طالما حلمت به. ستكون حياتك العاطفية مليئة بالمفاجآت والمرح والسعادة والإثارة.

اما مهنيا، ستشعر بالقوة والتحرر بشكل كبير في العام 2022. تعدك أشهر فبراير ويونيو وأكتوبر بالكثير من الأحداث والتطورات الجيدة. من الناحية المالية، قد تواجه صعوبة في إدارة نفقاتك أو إسترداد الأموال. كن عملياً بالمال ولا تطلب المشورة المالية من الآخرين.





برج الحوت

استعد توازنك العاطفي وتناغمك، وقم بإراحة عقلك المرهق. شارك الآخرين بصراحة وببهجة، فسوف يساعدك هذا في التجديد العاطفي ويجلب السعادة والوئام لحياتك. قد يكون هناك نوع من الإرتباك والسلبية. لكن الأمر يتعلق في المقام الأول بإدراكك وكيف تنظر إلى وضعك.

اما مهنيا، سيكون الإبداع موضوعاً قوياً في عام 2022. يمكن أن يحقق شهري مايو وأكتوبر نمواً إيجابياً وتقدماً في العمل. سوف تتحسن أوضاعك المالية، أو ستحصل على فرصة لكسب المزيد من المال. حاول إكتساب بعض المهارات والمعارف الجديدة لإثراء خبرتك الوظيفية وآفاق حياتك المهنية.