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منوعات
مالك مركز رياضي في كوريا الجنوبية يقتل موظفة بتمزيق أحشائها!
Lebanon 24
07-01-2022
|
16:00
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وجهت الشرطة الكورية اتهامات بالقتل إلى مالك مركز رياضي للأطفال في سيئول بتهمة إدخال عصا بلاستيكية طولها 70 سم في فتحة شرج إحدى الموظفات والتسبب بوفاتها بعد تمزق أعضائها الداخلية.
وتم القبض على المشتبه به البالغ من العمر 41 عامًا، والذي تم حجب هويته، يوم الأحد، لقتله موظفة تبلغ من العمر 20 عامًا في المنشأة الرياضية بشمال غرب سيئول يوم 31 كانون الأول الماضي. وأحال مركز شرطة سودايمون المشتبه به إلى النيابة لإجراء مزيد من التحقيقات.
وتشبه طريقة قتل الفتاة التي نفذها الرجل، عمليات إعدام بشعة كانت متبعة قبل مئات السنين لدى شعوب في العالم.
وقالت الشرطة إن المرأة الضحية ماتت من تمزق في الأعضاء. وقال المحققون إنهم يعتقدون أن المشتبه به قتل الضحية بعد أن غضب من سلوكها غير المعروف حتى الآن. وخلصت الشرطة إلى أن المشتبه به لا يبدو أن لديه ميول جنسية شاذة، بناء على تحليل الطب الشرعي الرقمي لهاتفه.
ويوم الحادث، شرب المشتبه به والضحية بعض قوارير الكحول معًا. وذكرت الشرطة أنه يعتقد أيضًا بأن المشتبه به استخدم العصي للاعتداء على الضحية.
ويوم الجمعة كرر المشتبه به أثناء نقله إلى النيابة مرارًا "أنا آسف".
وتم نشر عريضة عامة تدعو إلى الكشف عن هوية المشتبه به على موقع الالتماسات الرئاسية، ووقعها حوالي 43000 شخص حتى صباح اليوم الجمعة.
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