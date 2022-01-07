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كان يحاول إنقاذ قطة... فتوفي بصعقة كهربائية (صورة)

Lebanon 24
07-01-2022 | 13:25
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توفي شاب مصري أثناء محاولته إنقاذ قطة دخلت "كشك كهرباء" وفق ما نقله موقع بوابة الأهرام، الجمعة.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أن بلال عزيز راضي، البالغ 27 سنة، توفي أثناء محاولته إنقاذ القطة، وقد نقلت جثته للمشرحة قبل أن يتم التصريح بالدف لتبين أسباب الوفاة.
 
 
وقالت صحيفة أخبار اليوم المحلية في سردها لتفاصيل الحادثة أن قسم شرطة "15 مايو" بالقاهرة، تلقى بلاغًا بمصرع شاب صعقًا داخل كشك كهرباء، وبعد التحريات وفحص الجثة من قبل خبراء الطب الشرعي، تبين أنه توفي صعقًا مباشرة بعد دخوله الكشك.

وأضافت: "كما كشفت التحريات بأن الشاب حاول إنقاذ القطة المحجوزة داخل الكشك فصعقته الكهرباء ومات في الحال".
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