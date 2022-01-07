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منوعات
رجل يتلقى ما لا يقل عن 8 جرعات من لقاح كورونا!... ما السبب؟
Lebanon 24
07-01-2022
|
13:34
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قال مسؤول صحي هندي إن رجلًا في الهند تلقى ما لا يقل عن 8 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، العام الماضي، بينما أكد الرجل نفسه أنه تلقى 11 جرعة من اللقاح في ولاية بيهار.
وقال براهمديو ماندال (65 عامًا) إن جرعات اللقاح ساعدته على التخلص من الأوجاع والآلام والبقاء بصحة جيدة، مؤكدًا أنه لم يعاني من أي آثار ضارة.
هذا وقد تم منع موندال من أخذ ما زعم أنها الجرعة الـ12 في أحد مراكز التلقيح، في الأسبوع الماضي.
هذا وفتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة كيف نجح ماندال، الذي يعيش مع عائلته في مقاطعة ماديبورا، في الحصول على هذا العدد من جرعات اللقاح.
وقال الجراح المدني أماريندرا براتاب شاهي: "لقد وجدنا بالفعل دليلًا على أنه أخذ ثماني جرعات من أربعة أماكن".
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