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منوعات
مصر... القبض على "مثلي الجنس" ارتكب جريمة بشعة
Lebanon 24
07-01-2022
|
13:47
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أمرت جهات التحقيق في مصر بحبس شاب مثلي جنسيًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الفاحشة والرذيلة وقتل طالب جامعي وسرقة متعلقاته الشخصية بمنطقة بولاق الدكرور.
كشفت التحريات، أن وراء تلك الواقعة صديق المجنى عليه، تعرف عليه من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمثليين جنسيًا، وعندما ذهب إليه لممارسة علاقة جنسية معه، نشبت مشادة كلامية بينهما، فخنق المتهم المجني عليه وسرق متعلقاته الشخصية وفر هاربًا.
وقال شقيق الطالب الجامعي الضحية أمام جهات التحقيق، إنه وعقب وفاة شقيقه اكتشف سرقة هاتفه المحمول، وجهاز اللاب توب الخاص به في منطقة بولاق الدكرور، وهو ما أثار شكه حول وجود شبهة جنائية في وفاة شقيقه.
كشفت التحريات، أن وراء تلك الواقعة صديق المجنى عليه، تعرف عليه من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمثليين جنسيًا، وعندما ذهب إليه لممارسة علاقة جنسية بينهما، نشبت مشادة كلامية فخنق المتهم المجنى عليه وسرق متعلقاته وفر هاربًا.
وجاءت بداية الواقعة بتلقي قوات الأمن بلاغا من الأهالي بوجود جثة شاب، طالب بإحدى الجامعات الحكومية، يقيم بمفرده في أثناء الدراسة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبينت صحة البلاغ، ووجود جثمان دون أي آثار طعنات أو عنف على الأبواب والنوافذ، وحرر المحضر، وتولت النيابة التحقيقات.
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