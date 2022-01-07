أقاموا حفلة على متن طائرة وشركات طيران ترفض إعادتهم (فيديو)

أقامت مجموعة كنديين حفلة على متن رحلة طيران متجهة من كندا إلى المكسيك، وقد تقطعت بهم السبل الآن في المكسيك بعد إلغاء رحلة عودتهم إلى كندا، ورفضت شركات طيران أخرى نقلهم إلى بلادهم.



ورصدت مقاطع فيديو مجموعة من الأشخاص يرقصون ويشربون ويدخنون السجائر الإلكترونية بدون كمامات على متن الرحلة الجوية.

About 150 influencers and reality show stars had a wild "flying party" on board a chartered flight Dec. 30, 2021. The Sunwing Airlines flight was flying from Montreal Canada to Cancun Mexico. Some were seen drinking alcohol, smoking e-cigarettes, dancing, and bodysurfing. pic.twitter.com/EsxdEtkWNk — Media Warrior (@MediaWarriorY) January 6, 2022

المجموعة الآن عالقة في منتجع بالمكسيك تبحث عن وسيلة للعودة إلى بلادها، بعد أن رفضت عدة شركات طيران القيام بذلك، ومن بينها شركة Air Transat التي بررت السبب بأنها تعطي الأولوية لالتزامها تجاه سلامة الركاب والطاقم.



وقالت ريبيكا سانت بيير (19 عامًا)، إحدى الركاب العالقين، لصحيفة The Canadian Press إنها عالقة في المكسيك. كما اعترفت بأنه ثبتت إصابتها بـ كوفيد-19، وقالت إنها تعتقد أن 30 من الركاب الآخرين قد ثبتت إصابتهم أيضًا.



وتطرق رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إلى القضية خلال مؤتمر صحفي، ووصف أفراد هذه المجموعة بأنهم "أغبياء" ووصف مقاطع الفيديو بأنها "صفعة على الوجه" في الوقت الذي تكتظ فيه المستشفيات بمرضى كوفيد -19.



بدورها، أصدرت هيئة النقل الكندية بيانا قالت فيه إنها على اتصال بشركات الطيران المعنية، مشيرة إلى أنه يمكن إصدار "غرامات تصل إلى 5000 دولار لكل راكب من المجموعة".