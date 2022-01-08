هذه الأبراج لا تعتذر لأحد ولا تعترف بأخطائها.. تعرفوا إليها

أي شخص عندما يخطئ يعتذر ويقطع وعد بعدم تكرار فعله مرة أخرى، حتى يحافظ على علاقته بالآخرين، لكن هناك بعض الأشخاص يأبون الاعتراف بأخطائهم بل ويتمادون في الدفاع عن أنفسهم، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية، وفقاً لما ذكره موقع " timesofindia "، الذي يشير إلى أن من أهم سمات مواليد هذه الأبراج عدم الاعتراف بالأخطاء والمكابرة.

برج العذراء

يعتقد مولود برج العذراء إنه الشخص المثالي بكل ما للكلمة من معنى، لذلك لا يسمح لأي أحد أن ينتقده أو يخبره بأنه أخطأ، ويعود ذلك لأنه يسعى دائماً لأن يفعل كل شيء بإتقان شديد، لذلك لا يعتذر لأحد.

برج الأسد

يعتبر برج الأسد شخصا أنانيا بطبعه، ودائماً ما يفتخر بنفسه أمام الآخرين، وعندما ينتقده أي شخص، يدافع عن نفسه بشدة لأنه لا يحب أن يصبح شخصا ضعيفا أمام الأخرين، لذلك لا يعتذر لأحد.

برج الحمل

يمتلك مولود برج الحمل شخصية قوية وقيادية، تجعله لا يقبل أن ينتقده أي شخص، ولا يسمح لأحد أن يتحداه، حتى إنه قد ينهى علاقته بالشخص الذي ينتقده دائماً.

برج الدلو

لا يحب برج الدلو الاعتذار للآخرين لأنه يعتبر نفسه شخصا صادقا لا يمكن أن يرتكب أي أخطاء، مما يثير استفزاز الآخرين، وعندما ينتقده أي شخص، فإن مولود الدلو يستمع إليه بهدوء ثم يدافع عن نفسه ويبرر أفعاله، ويحاول البحث عن حلول مختلفة لأخطائه التي ارتكبها، لكن لا يعتذر أبداً.