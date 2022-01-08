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هذه الأبراج هي الأكثر حظًا من ناحية الصحة عام 2022.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
08-01-2022 | 03:00
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الصحة هي حالة اكتمال الصحة البدنية والنفسية والإجتماعية، وليست الخلو من العجز من أحد الأمراض، الصحة البدنية هي كفاءة الجسم وقدرة أعضائه وأجهزته المتعددة على العمل بشكل متوافق ومتكامل من أجل الحفاظ عليه ومواجهة المرض الذي يتعرض له، أما الصحة النفسية فهي قدرة الشخص على التوافق مع نفسه ومع البيئة المحيطة به، أما الصحة الإجتماعية فهي قدرة الشخص على القيام بأدواره الإجتماعية اجاه المحيطين به مثل التكافل الاجتماعي والتضامن والتعاون مع الآخرين.

 

إليكم الأبراج الأكثر حظًا من ناحية الصحة لسنة 2022

 

برج السرطان

مولود السرطان من الأبراج التي تخاف على صحتها بشكل مبالغ به، وعندها وسواس، يمتلك برج السرطان مناعة جيدة لتحمل أي أمراض معدية، ويمنحه كوكب المريخ طاقة أفضل ونشاطًا وحيوية، ستكون صحتك الجسدية والعقلية في الـ 2022 في أفضل حالاتها في هذه السنة.

 

سوف يستمرون في ممارسة الرياضة، اتباع نظام غذائي ممتاز مثل الإكثار من تناول الخضار والفواكه، وتناول البروتين والالياف، وإذا كان مولود برج السرطان من المدخنين فسوف يقوم بالتخفيف درجة درجة حفاظاً على الرئة والقلب.

 

برج الميزان

مولود برج الميزان يهتم بصحته دائماً ولكن بدون مبالغة، لديه تحسن في الصحة والعافية في سنة 2022، وستكون صحته أفضل من السنوات السابقة، لديه طبيعة حساسة، ويلتقط الأمراض بسرعة وغالباً أسباب المرض نفسية. هم مسالمون ولا يحبون المشاكل، عندما يشعرون بتوتر أو مشاحنات في العلاقات يمرضون بسرعة ويفقدون توازنهم الصحي، عندهم ارادة وليسوا من الأشخاص السهلين ويتجاوبون مع الأدوية بسرعة. من نقاط ضعفهم يسمنون بسرعة أو ينحفون بسرعة، دائماً يعانون من وجع أسفل الظهر واضطرابات الكلاوي مما تؤدي في مشاكل بالوزن، والمجاري البولية تتأثر كثيرا.

 

هم لا يتحملون الإجهاد والتعب ولا يفضلونها أبداً يحبون الأعمال السهلة، وتناسبهم الرياضات اللطيفة التي لا يصيبها التعب مثل السباحة.

 

برج الدلو

برج الدلو تكوينه الجسماني قوي لكن جهازه العصبي ضعيف، مثل برج الجوزاء وبرج الميزان، لكن بعد قليل ينسى لماذا "عصب"، لا يناسب برج الدلو البرد الشديد أو الحر الشديد، لا يحب برج الدلو أن الأشخاص المحيطين يعطفون عليه، لذلك عند مرضه يكون قوياً، ويضبط أعصابه في حالة المرض.

 

برج الحوت

من نقاط ضعف برج الحوت من ناحية الصحة انه أكثر قابلية للمرض، خصوصاً الأمراض الموسمية، فهو حساس جداً، مثلا إذا زعل عاطفياً يمرض، نصف أمراض برج الحوت من خياله، لكن يعتني بنفسه ويستجيب للعلاج.

 

في سنة 2022 يجب أن يقاوم اضطراب الغدد، وامراض الاقدام، والأمراض التنفسية وأن يكون أفضل من السنوات الماضية، والخوف سوف يقل عنده.

المصدر: البوابة
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