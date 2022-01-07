الحمل: ظروف العمل غير ملائمة للحصول على إجازة، عليك أن تعمل بكل طاقتك حتى الوصول إلى بر الأمان، بعدها يمكن أن تحظى ببعض الراحة.



الثور: يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً للعمل يجب أن تبقى سريّة وبعيدة عن أعين الحسّاد لئلا يحاولوا أن يدبروا لك مكيدة لإيقاعك بها. الثور:

الجوزاء: يدخل فينوس إلى برج القوس ويشكل وضعاً مهنياً سلبياً، تتزاحم الأفكار في رأسك وتشعر بتشويش على علاقاتك المهنية.

السرطان: يطرأ تحسن في وضعك المادي والعملي يساعدك في تنفيذ أهم أهدافك، وربما تكون أمام فرصة تؤدي لتحسن كبير في ظروفك على الصعيد المهني.

الأسد: تجد أمامك آفاقا جيدة لتحقيق جزء كبير من طموحك المهني وتلقى مساعدة غير متوقعة تساهم في تحسين ظروفك المهنية والعملية.

العذراء: تنتصر على بعض التحديات المهنية والعملية، وتتحرر من بعض المسؤوليات التي أتعبتك، وتسيطر على أمر طارئ يعكر وصولك إلى هدف مهني تعمل من أجله.

الميزان: تتمتع بحياه مهنية جيدة، فأنت تستطيع تحديد ما تريد، وتقوم بما عليك من واجبات بشكل جيد وعلى أكمل وجه، مما يجعلك مميزًا في العمل.

العقرب: تسترجع قوّتك بسرعة، ما يشير الى فرص مالية مميّزة واستثمارات مناسبة أو أخبار طيّبة تجعلك الأقوى.

القوس: يتحدث هذا اليوم عن مشروع يوضع أمامك للتفاوض أو عن عقد تريد أن توقّعه أو اتفاق تعقده.

الجدي: لا تحاول الهروب من مهامك في العمل اليوم، سيعطي ذلك فكرة سيئة جدًا عنك أمام مديرك في العمل.

الدلو: يجعلك هذا اليوم متفائلاً وإيجابياً ويأتيك بفرص استثنائية جميلة جداً، استفد منها قد المستطاع ووظفها في الحقل الذي تنجح فيه.