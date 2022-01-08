هذه الأبراج سيرافقها الحظ السعيد طيلة عام 2022.. هل أنت من بينها؟

مع حلول عام 2022، يتطلع عشاق علم الفلك والأبراج إلى المستقبل. ويتساءلون إذا كانت الكواكب ستُوفر إمداداً وافراً من الحظ السعيد للأبراج؟ ومن هي الكواكب التي ستُلهمنا الإبداع على كل الأصعدة؟

وفقاً لتوقعات علم الفلك لعام 2022، فإنّ علامات الأبراج، سيكون معظمها لها الحظ والثروة في هذا العام. وسيجد البعض منهم الحب والسعادة والنجاح في مختلف جوانب حياتهم. وهناك احتمالية أن يجد بعضهم الآخر مكاسب مالية غير متوقعة أو يحصلوا على حب حياتهم هذا العام. وقد يشهدون أيضاً تقدماً وظيفياً وقد يحصل البعض على صحة جيدة ورفاهية.

تعرفوا إلى الأبراج الخمسة التي ستدعمها الكواكب وسيرافقها الحظ طيلة العام 2022.

برج الثور

سيكون عام 2022 بداية رائعة لك. لذا، ربما تحتاج إلى تخطيط وتنظيم الأنشطة وفقاً لذلك. كن سعيداً بشأن التغييرات المفاجئة وتوقعها بابتسامة كبيرة على وجهك. لن يكون لديك هذا القدر من الحظ مع الموارد المالية هذا العام ولكن حياتك العاطفية ستخرج من المخططات. ستلتقي هذا العام، بشخص ما وستقع في حبه. هذا الشخص سيغير حياتك للأفضل. بعد أن تمر حياتك العاطفية بالتحول، ستصبح حياتك كلها مختلفة. ستكون أكثر نجاحاً وستتحرك خطتك المالية صعوداً. إذا كنت تريد أن تطلب من شريكك يده في الزواج أو الانتقال إلى سكن جديد، فمن الأفضل أن تفعل ذلك خلال الأشهر القليلة الأولى من العام الجديد 2022. سيضمن ذلك نجاح جميع مساعيك.

برج الجوزاء

سيكون عام 2022 من أكثر الأعوام حظاً بالنسبة لك. هذه هي السنة التي تحقق فيها كل أحلامك الواحدة تلو الأخرى. لذا، إذا كان لديك مجموعة من الأهداف، فابدأ في العمل عليها من بداية العام. قد تكون أهدافك متنوعة في طبيعتها. سواء كنت تحلم بالدراسة في الخارج، أو التقدم بطلب لشريكك، أو الحصول على ترقية وظيفية. عام 2022 هو عام ذهبي من وجهة نظر مهنية. وسيجلب ملايين الوظائف الشاغرة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

برج الأسد

ستقدم العديد من الفرص الذهبية نفسها أمامك هذا العام وستقبلها جميعاً بشكل مباشر. لذا استعد لقضاء عام حافل بالعمل. النجوم المحظوظة تتألق من أجلك، فلا تتردد في إلتقاط الفرص. لكن احذر، ولا تساوم على عملك لمجرد أنك أحد علامات الأبراج المحظوظة في العام 2022. ستكون إنجازاتك متناسبة بشكل مباشر مع مقدار الجهد الذي تبذله في جميع مساعيك.

برج الميزان

ستحظى في العام 2022، بأكبر قدر من الحب والحظ والنجاح. ووفقاً لتوقعات الأبراج السنوية لعام 2022، سيكون هذا العام عاماً رائعاً لك. ستشهد فرصاً جديدة وستتلقى الدعم في كل جانب من جوانب الحياة تقريباً. سوف يسعى معظم مواليد الميزان إلى تحقيق أحلامهم ويشعرون بالثقة للقيام بمبادرات جديدة. التغييرات المهمة في الحياة ستجعلك قادراً على النمو بشكل أسرع. سوف تكتسب فرصاً جديدة للتقدم في الحياة المهنية.

برج العقرب

هذا العام 2022 مليء بالأحداث ومتطلب للغاية. سوف تدخل في إيقاع مكثف من الحياة. ستساعدك هذه السنة المحظوظة في الوصول إلى ما تريد. من المحتمل أن يكون عام 2021 قد أصابك بالإحباط بلا نهاية، لكن كل الدروس التي تعلمتها على طول الطريق ستكون بالتأكيد مفيدة لك. سوف تحصل على المزيد من النجاح، هذا العام واعد على كل الأصعدة وستحصل على نتيجة مختلطة في عام 2022.