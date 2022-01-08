في العام 2022... اليكم أبرز وجهات السفر

تأثر موسم العطل الشتوية وسط الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19″ بعد وصول متحور أوميكرون الجديد إلى الولايات المتحدة وأوروبا.أجبر ذلك كثيرين على إعادة التفكير في خطط السفر القادمة، سواء للعمل أو السياحة، وهو أمر محبط خاصة بعد موسم العطلات الكئيب في العام الماضي. مع ذلك، يتطلع العديد من المسافرين والمتخصصين في مجال السفر إلى أيام أكثر إشراقًا في ربيع عام 2022 وصيفه.وفي تقرير نشرته مجلة "فورتشن" (fortune) الأميركية، قدمت الكاتبة ريتشل كينغ لمحة عن بعض اتجاهات السفر المتوقعة لعام 2022 لمساعدتك على التخطيط وفقًا لذلك.العودة للطبيعة مرة أخرىالتجول في الهواء الطلق كان الخيار السائد والوحيد في أيام ما قبل التطعيم خلال 2020. وبدءًا من صيف 2021 أخذ المسافرون بالعودة إلى المراكز الحضرية، لكن هذا الاهتمام المتجدد بالطبيعة الخلابة لم يتلاش بعد، وقد يتزايد أكثر من أي وقت مضى.تُهيمن المواقع الطبيعية على قائمة موقع "كاياك" لأكثر الوجهات شيوعًا في نهاية 2021، وتعدّ كولورادو ومونتانا من أفضل 10 وجهات رائجة لعام 2022، مع زيادة في نسبة البحث بـ46% على الأقل مقارنة بعام 2019.ويقول ستيف هافنر، الرئيس التنفيذي لشركة كاياك، "لطالما كانت المدن الشاطئية في المكسيك وفلوريدا وجهة للسائحين الأميركيين، لكن الأكثر إثارة للاهتمام صعود مدن جديدة مثل كاليسبيل وبوزمان وستيمبوت سبرينغز".ويبدو أن الوجهات التي تقدم رحلات جوية سريعة وتفرض قيودا قليلة أو معدومة وتوفر مزيجًا جيدًا من الأنشطة الداخلية والخارجية هي المفضلة بين المسافرين الأميركيين هذه الأيام، لكن تزايد تفضيل الوجهات الطبيعة لا يتعلق فقط بالتخييم.وأشارت الكاتبة إلى أن الجزر اليونانية تعدّ الوجهة الأكثر حجزًا على موقع "كونتيكي" لعام 2022. وحسب هذه الشركة، فإن كوستاريكا هي واحدة من أكثر الوجهات طلبًا في ضوء الحجوزات بزيادة قدرها 375% على أساس سنوي.ووفقًا لمسح أجرته هذه الشركة أخيرًا، يهتم المسافرون الأصغر سنًّا اهتماما خاصا بالعطلات الشاطئية، فقد اختار نحو 70% منهم الشواطئ على المناطق الجبلية.حجوزات اللحظة الأخيرةوفقًا لموقع "كاياك"، زاد البحث عن الرحلات الدولية في غضون 7 أيام بنسبة 50% وهو ما يعكس اكتساب المسافرين مرونة أكثر في خطط سفرهم. وأوضح هافنر أن "الطلب موجود، يريد الناس السفر مرة أخرى، لقد أصبحوا أكثر مرونة وعفوية في تخطيطهم، نرى مزيدا من الأشخاص يحجزون في اللحظة الأخيرة، خاصة للرحلات الدولية، وذلك بسبب عدم القدرة على التنبؤ بكوفيد-19، الذي من المحتمل أن يستمر خلال النصف الأول من العام المقبل".مبادلة المنازلشهدت المنصة العالمية لتبادل المنازل "لوف هوم سواب" (Love Home Swap)، التي تضم منازل في أكثر من 110 دول، زيادة بنسبة 300% تقريبًا في اشتراكات الأعضاء العام الماضي مقارنة بعام 2019، وتتجاوز الاشتراكات الجديدة حاليًّا مستويات ما قبل "كوفيد-19".وتقول الشركة إن ترتيبات الإقامة تساعد في تعويض التكاليف المتزايدة للسفر، وذلك يوفر للأعضاء في المتوسط 3500 دولار سنويًّا لأماكن الإقامة.وذكرت سيليا برونتو، مديرة الإدارة في "لاف هوم سواب"، أن أعضاءهم "عندما يشرعون في مبادلة المنازل، فإنهم يُدهشون من مقدار الأموال التي يدّخرونها.. لا يمنحك تبديل المنزل حق الوصول إلى ملكية كاملة فحسب، بل يأتي في كثير من الأحيان بمزايا إضافية مثل استخدام سيارات بعضهم بعضا، وألعاب الأطفال، أو حتى عضويات الصالة الرياضية ومعدّات التزلج".وأشارت إلى أنه "مع سفر 36% من أعضائنا بمعدل 4 مرات في السنة وبحث 85% منهم عن تجارب سفر جديدة، تحقق مبادلة المنازل حقًّا المطلوب. لقد وجدنا أن هذا الخيار أصبح بسرعة نمط حياة لأعضائنا. وتشمل أكثر الوجهات شعبية في الولايات المتحدة نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا وكولورادو".العمل عن بعد أثناء الإجازةمع تزايد الطلب على خيارات تجمع بين مرونة العمل عن بُعد والسفر الترفيهي، يخطط أكثر من 40% من موظفي الجيل "زد" لأخذ هذا النوع من الإجازات خلال 2022، وذلك وفقًا للبيانات التي قدمتها شركة "كاياك".يعتقد هافنر أن الأجيال الشابة مثل الجيل "زد" تتمتع بأسلوب حياة أكثر مرونة (من دون أطفال والتزامات)، و"ذلك يسهل السفر والعمل على مدى أسابيع في كل مرة من مواقع مختلفة، وهو أمر أكثر تعقيدًا عندما يكون عليك السفر مع جميع أفراد الأسرة". وأضاف أن "الشركات التي توفر خيار العمل مع السفر الترفيهي سيكون لها ميزة تنافسية".حجز رحلات متتاليةبدأت هذه الممارسة بالفعل في صيف 2021 لجملة أسباب، منها زيادة الرحلات إلى الخارج ما دامت الحدود الدولية مفتوحة، فهذا الخيار أكثر ملاءمة لميزانية السفر في الرحلات ذات المسافات الطويلة، كما أراد العديد من الأشخاص ببساطة تعويض ما فاتهم بعد قضاء أكثر من عام في المنزل.وحسب آدم آرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة "كونتيكي"، فإن الجيل "زد" وجيل الألفية يقومون برحلات متكررة مع شركته ويحجزون رحلات متتالية. ويأخذ المحترفون الشباب مزيدا من أيام الإجازة المدفوعة برحلات متوسط مدتها من 9 إلى 11 يومًا.وأضاف آرمسترونغ "لقد قمنا بتحليل أنماط الحجز الأولية لعام 2022 فأظهرت أن الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا يتجهون إلى اليونان وإيطاليا ومصر وكوستاريكا، بزيادة بنسبة 375% مقارنة بالعام الماضي، مع حجز هذه الرحلات على نحو متتال لتمديد فترات السفر مرة أخرى".الفخامة في جميع الخدماتتعرف المنتجعات الشاملة بكونها مريحة وملائمة للأسرة، لكن وسائل الراحة لا تكون دائمًا عالية الجودة، فالوباء غيّر كل ذلك فأصبحت التدابير المتخذة لتشجيع التباعد الاجتماعي وكذلك النظافة الشخصية من الدعائم الأساسية، مثل الدفع عن طريق الهاتف المحمول، أو ببساطة الدفع مقابل كل شيء مرة واحدة حتى لا تضطر إلى تبديل البطاقات أو لمس نقاط التسجيل على نحو متكرر.