هذه الأبراج ستكون الأقل حظاً في الـ 2022.. هل أنت من بينها؟

يتحدث خبراء الفلك حالياً عن الابراج الاقل حظاً في العام 2022. فمن الممكن ان يواجه مواليدها بعض الصعوبات او الحواجز التي قد تمنعهم من بلوغ اهدافهم المختلفة. لكن هذا لا يعني ان يشعر هؤلاء باليأس. فمن الممكن ان تحدث بعض المفاجآت التي تغير طالعهم وتقلب حياتهم بالشكل الايجابي رأساً على عقب.

الجوزاء

يعتبر من اول الابراج الاقل حظاً في 2022. فمن الممكن ان يواجه بعض التحديات وخصوصاً على المستوى العائلي. وقد يعيش بعض الخلافات التي يمكن ان تهدد استقرار حياته الاسرية. كذلك قد لا يتمكن من بلوغ اهدافه بعد تنفيذ المخططات التي وضعها في نهاية العام 2021. ويمكن ان ينسحب هذا الطالع السيئ على معظم اشهر السنة الا انه قد يتوقف عن التأثير على هذا المولود وخصوصاً على الصعيدين المهني والمادي من بداية شهر نوفمبر وحتى نهاية العام.

السرطان

من الممكن ان يواجه مولود هذا البرج بعض المفاجآت غير السارة في الاشهر الثلاث الاولى من العام الجديد. وقد يتعرض للاستغلال في حياته المهنية. فجديته قد لا تصب في مصلحته هذه المرة. لذا عليه ان يجري بعض التعديلات على منهجية عمله. ومن الضروري الا يقدم كل ما لديه من طاقات. كذلك يمكن ان تعرضه ثقته السريعة ببعض الاشخاص الى الشعور بالخيبة. وقد يتعين عليه الحذر على المستوى العائلي لأنه قد يعاني من سوء الفهم مع الشريك.





الجدي

يعتبر مولود الجدي من مواليد الابراج الاقل حظاً في 2022 على المستوى المالي. فقد لا يتمكن من تغطية بعض النفقات. لذا يتعين عليه ان يعيد ترتيب ميزانيته. ومن المهم ان يعمل على تنظيم برنامج اولوياته. ومن الممكن ان يتلقى بعض الاخبار السيئة على المستوى المهني مثل فقدان وظيفة او تخفيض راتب او غير ذلك. ومن الممكن ان يعيش ايضاً حالة من العزلة الاجتماعية لبعض الوقت بسبب عدم قدرته على التعامل بوضوح مع العديد من الاشخاص. اذاً من المفيد ان يستغل ذلك لإعادة التفكير ووضع الخطط المفيدة والتي تؤدي الى النتائج الصحيحة.

الدلو

من المهم ان يعيد مولود الدلو ترتيب حياته. فمن الضروري ان يرسم خطاً جديداً للتعامل مع شريك الحياة. ومن المفيد ان يحد من سيطرة الاخير على قراراته وخياراته. فاستمرار الوضع على ما هو عليه يمكن ان يؤدي الى حدوث ما لا تحمد عقباه. وقد يتعين عليه ايضاً تغيير مجال عمله. وقد يجد صعوبة في ذلك لكنه ينجح في النهاية في تحقيق النتيجة التي ترضيه. لذا فإن مولود الدلو يعتبر من مواليد الابراج الاقل حظاً في 2022 لكن واقعه قد لا يكون شديد التأزم.

الحوت

من الممكن ان يقوم مولود الحوت ببعض الخيارات السيئة التي تودي به الى الوقوع في مأزق من نوع ما. كذلك يمكن ان يشعر ببعض الضياع ولا يتمكن من اخذ القرارات الصائبة. ومن الممكن ان تفرض عليه الظروف احداث تغيير لا يريده في حياته مثل تبديل الوظيفة او مكان السكن او التقشف المادي او غير ذلك. ورغم انه من مواليد الابراج الاقل حظاً في 2022، من الضروري ان يتحلى بالصبر لكي يتمكن من احداث الانقلاب الايجابي في حياته على الصعد المختلفة.