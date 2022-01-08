نساء فلسطينيات يتبرعن بـ41 خاتم ذهب لإعمار مسجد (فيديو)





وقال القائمون على حملة جمع التبرعات، إن نساء قرية مراح رباح التي لا يتجاوز عدد سكانها ألفي نسمة، تبرعن بـ41 خاتم ذهب، لتوسيع مسجد "الأتقياء" في البلدة. تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام فلسطينية، صورًا وفيديوهات لنساء فلسطينيات تبرعن بخواتم ذهب، ضمن حملة تبرعات لإعمار أحد المساجد في قر مراح رباح جنوبي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.وقال القائمون على حملة جمع التبرعات، إن نساء قرية مراح رباح التي لا يتجاوز عدد سكانها ألفي نسمة، تبرعن بـ41 خاتم ذهب، لتوسيع مسجد "الأتقياء" في البلدة.

وأظهرت الصور والفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذهب والنقود التي تم التبرع بها، ولاقت هذه الخطوة ثناء وإشادة.



وبحسب القائمين على حملة التبرعات، فقد جمع أهالي القرية الفلسطينية نحو نصف مليون شيكل، أي ما يعادل أكثر من 160 ألف دولار أميركي، لتوسيع مسجد القرية.