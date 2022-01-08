كورونا يفتك بـ"أشهر نمور العالم"







وقبل وفاته، انتشرت صور النمر ريلو في جميع أنحاء العالم مثل نجم سينمائي، كونه كان جزءا من مجموعة صور فوتوغرافية في كتاب "The Photo Ark" ، والتي التقطها المصور المتعاون مع "ناشيونال جيوغرافيك"، جويل سارتور.



وعاش النمر الثلجي في حديقة حيوانات أوكلاهوما سيتي الأميركية حتى عام 2011، عندما جاء إلى حديقة حيوان "ميلر بارك" بمدينة بلومنغتون في ولاية إنديانا، حيث أنجب 7 أشبال، ليجلب إشادة واسعة للحديقة، بعد أن جعلها "واحدة من المؤسسات الرائدة في العالم في إنتاج أشبال نمر الثلج". توفي ريلو، النمر الثلجي الشهير، الذي ظهرت صوره في كتب وعلى مبنى إمباير ستيت الشهير في نيويورك، بعد أن أصيب بفيروس كورونا المستجد.وقبل وفاته، انتشرت صور النمر ريلو في جميع أنحاء العالم مثل نجم سينمائي، كونه كان جزءا من مجموعة صور فوتوغرافية في كتاب "The Photo Ark" ، والتي التقطها المصور المتعاون مع "ناشيونال جيوغرافيك"، جويل سارتور.وعاش النمر الثلجي في حديقة حيوانات أوكلاهوما سيتي الأميركية حتى عام 2011، عندما جاء إلى حديقة حيوان "ميلر بارك" بمدينة بلومنغتون في ولاية إنديانا، حيث أنجب 7 أشبال، ليجلب إشادة واسعة للحديقة، بعد أن جعلها "واحدة من المؤسسات الرائدة في العالم في إنتاج أشبال نمر الثلج".





وقال مدير حديقة الحيوان، جاي تيتزلوف، في بيان: "أحب أن إرث ريلو سيستمر من خلال كتاب (ذي فوتو أرك). ريلو سيذهل العالم لسنوات عديدة مقبلة." وأعلن مسؤولون بالمدينة، الخميس، أن ريلو توفي بعد صراع دام أسابيع مع الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، عن عمر ناهز 11 عاما.وقال مدير حديقة الحيوان، جاي تيتزلوف، في بيان: "أحب أن إرث ريلو سيستمر من خلال كتاب (ذي فوتو أرك). ريلو سيذهل العالم لسنوات عديدة مقبلة."

جاء هذا بعد يوم واحد من إغلاق مبنى كاتثوفر للحيوانات مرة أخرى أمام الجمهور، حيث استمرت "القطط الكبيرة" هناك في إظهار علامات الفيروس.



وتم إغلاق المبنى من قبل بالفعل، بعد أن بدأت تظهر أعراض الإصابة بفيروس كورونا على القطط الكبيرة في أواخر تشرين الثاني؛ وأعيد فتحه للجمهور يوم 22 كانون الاول، قبل إغلاقه "لأجل غير مسمى"، الأربعاء.

وأوضح تيتزلوف أن الإغلاق "إجراء احترازي قصير الأجل"، مضيفا أن الموظفين "يأملون في نهاية المطاف بتلقيح الحيوانات آكلة اللحوم والقرود، في حديقة الحيوان".



لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أن "التحديات اللوجستية جعلت ذلك صعبا"، موضحا أن الموظفين يراقبون نتائج تطعيمات حدائق الحيوان الأخرى، والتي قال إنها "إيجابية بشكل عام".