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إنهيار كتلة صخرية على قوارب سياحية! (فيديو)

Lebanon 24
09-01-2022 | 02:00
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لقى خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، يوم السبت، وأصيب آخرون بجروح عندما انهارت كتلة صخرية فوق زوارق سياحية أسفل شلال في جنوب شرق البرازيل.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة انفصال كتلة صخرية وسقوطها على عدة قوارب ترفيهية، فوق بحيرة في منطقة كابيتوليو السياحية بولاية ميناس غرايس.

وأمكن سماع صراخ العديد من السياح بينما اصطدم عمود من الصخور بالمياه، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن فقدان 20 شخصا جراء الحادث.
المصدر: روسيا اليوم

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