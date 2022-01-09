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منوعات
ولادة أول غوريلا في 2022 بأقدم محمية طبيعية في إفريقيا (صورة)
Lebanon 24
09-01-2022
|
05:00
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أعلن متنزه فيرونغا الوطني في جمهورية الكونغو الديموقراطية، أقدم محمية طبيعية إفريقية، ولادة أول صغير غوريلا في الموقع خلال العام الجديد.
وكتب المتنزه قال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم السبت: "يسرنا الإعلان عن ولادة أول غوريلا في الموقع هذا العام".
وأضاف: "حراس الغابات يعملون على قدم وساق لحماية هذه الفئة الهشة التي لم تعد تضم سوى سبعة" حيوانات.
وفي 2021، سجل المتنزه ولادة 17 غوريلا جبلية، على ما أوضح مركزه الإعلامي.
وقد ارتفع عدد الغوريلا الجبلية في الكونغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا خمسة أضعاف خلال أربعة عقود، من أقل من 200 حيوان إلى أكثر من ألف، ويضم متنزه فيرونغا ربع أعداد هذه الغوريلا.
وأنشئ متنزه فيرونغا، وهو أقدم محمية طبيعية في إفريقيا، سنة 1925، وهو مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة يونسكو منذ 1979.
ويقع على الحدود مع أوغندا ورواندا، خصوصا على أراضي إقليم شمال كيفو، حيث تستعر معارك بين مجموعات مسلحة منذ أكثر من ربع قرن.
المصدر: روسيا اليوم
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