كيف سيعرض عليك الزواج...بطريقة رومانسية أم تقليدية؟

ترتبط عروض الزواج بشكل مباشر بشخصية الرجل وبطبيعته، وما يُفضله في كيفية عرض الزواج على الطرف الآخر. فمنهم من يُخطط لعرض زواج رومانسي خاص وفئة ما تزال تفضل وتلتزم بالمقاربة التقليدية. واتضح أنّ علم الفلك يمكن أن يُساعدك في العثور على إجابات لنواياه في كيفية عرضه للزواج منك. تابعي مع "الجميلة"، وتعرفي على شخصيته في كيفية طلب الزواج منك، وفقاً لبرجه الفلكي.



الرجل الحمل من النوع المغامر الذي يريد كل شيء أن يتم وفق مقاربة خاصة به, من المؤكد بأنّ عرض الزواج الذي يخطط له أي رجل ينتمي الى برج الحمل ستكون جنونية وفيها الكثير من الحماسة وعلى الارجح ستكون خلال القيام بنشاط جنوني. ستكون مفاجئة من دون شك لانه لن يقدم لك أي دليل على نيته تلك ولكن العرض سيكون مثالياً لأنه سيكون قد خطط لكل جزئية تتعلق به.



برج الثور

الرجل الثور عملي جداً وعلى الأرجح عرض الزواج الذي سيقدمه سيكون أكثر من تقليدي.. وربما بالنسبة للبعض قد يكون مخيباً للأمال. الثور سيطلب الزواج من المرأة التي يحب خلال حديث عابر وسيكون خلال تلك المرحلة لم يقم بشراء الخاتم البعد. وفي حال وافقت المرأة على عرض الزواج فإن الخطوة التالية ستكون إصطحابها لإختيار خاتمها بنفسها وعليه لا مفاجآت ولا مخططات ضخمة ولا عروض رومانسية أو جنونية.



برج الجوزاء

عروض الزواج صعبة جداً على الجوزاء لانه لا يعرف كيف يقوم بالامر أو ما الذي عليه فعله أو قوله.. وعليه فهو سيمضي الكثير من الوقت وهو يفكر بكل مخطط يضعه ويقوم بتعديله ثم قد يقوم بإستبدالها بآخر ثم يكرر الامر مجدداً. لا مجال لمعرفة نوعية عروض الزواج التي يخطط لها الجوزاء لانه سيفكر بها جميعها، الرومانسية والتقليدية وحتى الجنونية ثم سيقرر إعتماد إحداها بشكل عشوائي. برج الحملالرجل الحمل من النوع المغامر الذي يريد كل شيء أن يتم وفق مقاربة خاصة به, من المؤكد بأنّ عرض الزواج الذي يخطط له أي رجل ينتمي الى برج الحمل ستكون جنونية وفيها الكثير من الحماسة وعلى الارجح ستكون خلال القيام بنشاط جنوني. ستكون مفاجئة من دون شك لانه لن يقدم لك أي دليل على نيته تلك ولكن العرض سيكون مثالياً لأنه سيكون قد خطط لكل جزئية تتعلق به.برج الثورالرجل الثور عملي جداً وعلى الأرجح عرض الزواج الذي سيقدمه سيكون أكثر من تقليدي.. وربما بالنسبة للبعض قد يكون مخيباً للأمال. الثور سيطلب الزواج من المرأة التي يحب خلال حديث عابر وسيكون خلال تلك المرحلة لم يقم بشراء الخاتم البعد. وفي حال وافقت المرأة على عرض الزواج فإن الخطوة التالية ستكون إصطحابها لإختيار خاتمها بنفسها وعليه لا مفاجآت ولا مخططات ضخمة ولا عروض رومانسية أو جنونية.برج الجوزاءعروض الزواج صعبة جداً على الجوزاء لانه لا يعرف كيف يقوم بالامر أو ما الذي عليه فعله أو قوله.. وعليه فهو سيمضي الكثير من الوقت وهو يفكر بكل مخطط يضعه ويقوم بتعديله ثم قد يقوم بإستبدالها بآخر ثم يكرر الامر مجدداً. لا مجال لمعرفة نوعية عروض الزواج التي يخطط لها الجوزاء لانه سيفكر بها جميعها، الرومانسية والتقليدية وحتى الجنونية ثم سيقرر إعتماد إحداها بشكل عشوائي.



السرطان برج عاطفي للغاية وعليه فهو سيخطط لعرض زواج رومانسي في مكان يرتبط به عاطفياً. قد يكون على الارجح في المطعم الذي شهد على موعدكما الأول أو في المكان الذي شهد على اللقاء الاول. هو يريد أن تكون تلك المناسبة مميزة جداً بالنسبة إليك وإليه وعليه فهو سيخطط لها بدقة بالغة كي تكون شخصية للغاية ومميزة للغاية ورمانسية للغاية.



برج الأسد

سيكون عرض الزواج الذي سيعتمده رجل الأسد خلال مناسبة تتمحور حوله. قد يكون خلال حفلة عيد ميلاده أو قد يكون خلال تجمع إحتفالاً بانجاز ما حققه أو أي مناسبة تتمحور حوله لانه من الاهمية بمكان بالنسبة اليه ان يتم عرض الزواج بينما الأضواء مسلطة عليه لا عليك. بطبيعة الحال العرض سيكون إستعراضياً ومبالغاً به.



برج العذراء

الرجل العذراء بطبيعة الحال لن يخطط لعرض زواج جنوني، قد يميل الى التقليدي ولكنه أيضاً قد يعتمد المقاربات الرومانسية ولكن ما هو مؤكد هو أنه سيخطط وبشكل دقيق للغاية لكل جزئية تتعلق بعرض الزواج. برج السرطانالسرطان برج عاطفي للغاية وعليه فهو سيخطط لعرض زواج رومانسي في مكان يرتبط به عاطفياً. قد يكون على الارجح في المطعم الذي شهد على موعدكما الأول أو في المكان الذي شهد على اللقاء الاول. هو يريد أن تكون تلك المناسبة مميزة جداً بالنسبة إليك وإليه وعليه فهو سيخطط لها بدقة بالغة كي تكون شخصية للغاية ومميزة للغاية ورمانسية للغاية.برج الأسدسيكون عرض الزواج الذي سيعتمده رجل الأسد خلال مناسبة تتمحور حوله. قد يكون خلال حفلة عيد ميلاده أو قد يكون خلال تجمع إحتفالاً بانجاز ما حققه أو أي مناسبة تتمحور حوله لانه من الاهمية بمكان بالنسبة اليه ان يتم عرض الزواج بينما الأضواء مسلطة عليه لا عليك. بطبيعة الحال العرض سيكون إستعراضياً ومبالغاً به.برج العذراءالرجل العذراء بطبيعة الحال لن يخطط لعرض زواج جنوني، قد يميل الى التقليدي ولكنه أيضاً قد يعتمد المقاربات الرومانسية ولكن ما هو مؤكد هو أنه سيخطط وبشكل دقيق للغاية لكل جزئية تتعلق بعرض الزواج.

برج الميزان

يحب الميزان الخصوصية لذا لن يخطط لعرض زواج ضخم وعلني. هو فقط يريد القيام بالأمر بالطريقة التقليدية وإنما بشكل خاص جداً.



برج العقرب

سيحرص العقرب على كل التفاصيل التي تجعل الجلسة رومانسية للغاية من شموع وأزهار وغيرها. سيختار المكان بعناية خاصة، قد يكون لذلك المكان قيمة عاطفية لكما وقد لا يكون، فكل ما يهمه هو أن تهيمن الرومانسية والحسية على الأجواء. ولذلك فإن عرض الزواج الذي سيقدمه سيكون رومانسياً للغاية وخاصاً.



برج القوس

يحب الرجل القوس المرح وما عليك توقعه هو أن يعرض الزواج خلال القيام بمغامرة. هذه هي طريقته في التعبير عن حبه، توفير مغامرة جديدة تجعلكما تختبران أجمل الأوقات وحينها سيختار التوقيت المناسب لطرح السؤال.

برج الجدي

الجدي برج عملي للغاية وعليه لا تتوقعي الموسيقى أو الشموع أو حتى الرومانسية. سيكون تقليدياً وحتى عرضه التقليدي سيكون غاية في البساطة. ولكن ورغم البساطة عرض الزواج سيكون مفاجئة للمرأة لانها لن تملك أدنى فكرة بأنه يخطط لعرض الزواج.



برج الدلو

الزواج بالنسبة للدلو خطوة هامة للغاية وهو لا يتعامل معها بخفة وبالتالي حين يخطط لعرض الزواج فهو يخطط له وفق هذه القناعة. سيكون هناك الخطاب المطول الذي يتضمن الكثير من الأمور التي تعني له الكثير كما سيتحدث عن الامور التي تعني الكثير للمرأة. سيكون هناك الكثير من الكلام العميق والجميل والمؤثر لذلك فهو وبشكل أو باخر يميل الى الرومانسية رغم أن الدلو لن يكون قد خطط لعرض زواج رومانسي.



برج الحوت

الرجل الحوت رومانسي للغاية وعليه فهو سيخطط لعرض زواج نابع من عشقه الأزلي للرومانسية. وبما أنه يملك شخصية فنية فعلى الارجح ما ستحصل عليه المرأة هو عرض خرافي حافل بالرومانسية والكثير من الحب. سيكون أشبه بعروض الزواج التي نشاهدها في فيلم رومانسي جميل أو نجده في الروايات الرومانسية.