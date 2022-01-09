اميركا تمنع ملكة جمال بريطانيا من دخول أراضيها بسبب "اصولها العربية"!

قالت ملكة جمال بريطانيا لين كلايف، إنها لم تستطع المشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم، بعدما رفضت الولايات المتحدة الأميركية منحها تأشيرة دخول، مرجعة ذلك إلى كونها ذات أصول سورية.وقالت لين البالغة من العمر 29 عاما، والتي تعمل كطبيبة متدربة، إن أفراد عائلتها منحوا تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة، لكنها لم تحصل عليها، وذلك لكونها من مواليد دمشق في سوريا.ونقلت شبكة "بي بي سي" عن لين قولها: "تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة بجواز سفر بريطاني. لم أتوقع أن يرفض طلبي، فأنا أمثّل بريطانيا في المسابقة".وأضافت: "حصل زوجي وطفلتي على تأشيرة، لكن طلبي رفض بسبب مكان ولادتي".