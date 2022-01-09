منوعات

"بوابة جهنم" في تركمانستان لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصتها؟ (فيديو)

Lebanon 24
09-01-2022 | 11:00
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المصدر: روسيا اليوم
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