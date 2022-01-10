بعد إصابته بفيروس كورونا... نفوق أشهر نمر ثلجي فى العالم

نفق النمر الثلجي الشهير ريلو، الذي ظهرت صوره في أحد الكتب، وعلى مبنى إمباير ستيت الشهير في نيويورك، بعد أن أصيب بفيروس كورونا.



قبل نفوق النمر، انتشرت صور ريلو، في جميع أنحاء العالم مثل نجم سينمائي، كونه كان جزءًا من مجموعة صور فوتوجرافية في كتاب "The Photo Ark" ، والتي التقطها المصور المتعاون مع "ناشيونال جيوغرافيك"، جويل سارتور.

ووفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، عاش النمر الثلجي في حديقة حيوانات أوكلاهوما سيتي الأميركية حتى عام 2011، عندما جاء إلى حديقة حيوان "ميلر بارك" بمدينة بلومنجتون في ولاية إنديانا، حيث أنجب 7 أشبال، ليجلب إشادة واسعة للحديقة، بعد أن جعلها واحدة من المؤسسات الرائدة في العالم في إنتاج أشبال نمر الثلج.

جاء هذا بعد يوم واحد من إغلاق مبنى كاتثوفر للحيوانات مرة أخرى أمام الجمهور، حيث استمرت النمور هناك في إظهار علامات الفيروس، وتم إغلاق المبنى من قبل بالفعل، بعد أن بدأت تظهر أعراض الإصابة بفيروس كورونا على القطط الكبيرة في أواخر نوفمبر، وأعيد فتحه للجمهور يوم 22 ديسمبر، قبل إغلاقه لأجل غير مسمى.