هربت منه بعد محاولته التحرش بها... أخ يقتل شقيقته الصغيرة طعنا ويحرق جثتها

هزت جريمة مروعة سوريا، حيث أقدم أخ على قتل شقيقته (11 عاما) بعد محاولة التحرش بها، السبت الماضي.وأعلنت وزارة الداخلية، الأحد، العثور على جثة طفلة في منزل ذويها بمنطقة الغزلانية في ريف دمشق داخل الحمام، وظهر عليها آثار تعرضها للحرق والطعن بظهرها ورقبتها.ونشرت الداخلية مقطع فيديو عبر حسابها في فيسبوك، يظهر اقتحامها لمنزل ذوي الضحية، وتدعى أمل، بعد تلقي شرطة منطقة الغزلانية بلاغا بوقوع الجريمة.وقال المتهم، أيوب، في الفيديو نفسه: "عند عودتي للمنزل حاولت التحرش بشقيقتي وعند تمنعها عني وهروبها قمت بضربها ونحرتها بالسكين ومن ثم أحرقتها وحاولت إخفاء الأدلة وهربت لمنزل خالتي".وأضاف: "بعد عودتي وفشلي بتهريب الجثة وسؤال والدتي عن شقيقتي بدأت بالصياح والقول بأنها محترقة في الحمام".