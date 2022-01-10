16
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
هربت منه بعد محاولته التحرش بها... أخ يقتل شقيقته الصغيرة طعنا ويحرق جثتها
Lebanon 24
10-01-2022
|
09:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
هزت جريمة مروعة سوريا، حيث أقدم أخ على قتل شقيقته (11 عاما) بعد محاولة التحرش بها، السبت الماضي.
وأعلنت وزارة الداخلية، الأحد، العثور على جثة طفلة في منزل ذويها بمنطقة الغزلانية في ريف دمشق داخل الحمام، وظهر عليها آثار تعرضها للحرق والطعن بظهرها ورقبتها.
ونشرت الداخلية مقطع فيديو عبر حسابها في فيسبوك، يظهر اقتحامها لمنزل ذوي الضحية، وتدعى أمل، بعد تلقي شرطة منطقة الغزلانية بلاغا بوقوع الجريمة.
وقال المتهم، أيوب، في الفيديو نفسه: "عند عودتي للمنزل حاولت التحرش بشقيقتي وعند تمنعها عني وهروبها قمت بضربها ونحرتها بالسكين ومن ثم أحرقتها وحاولت إخفاء الأدلة وهربت لمنزل خالتي".
وأضاف: "بعد عودتي وفشلي بتهريب الجثة وسؤال والدتي عن شقيقتي بدأت بالصياح والقول بأنها محترقة في الحمام".
المصدر: الحرة
الأكثر قراءة
معطيات جديدة عن اختطاف رجل أعمال في بيروت.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
معطيات جديدة عن اختطاف رجل أعمال في بيروت.. إليكم التفاصيل
13:21 | 2022-01-09
09/01/2022 01:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات في "عين التينة".. والسبب "الكوسا"!
Lebanon 24
اشتباكات في "عين التينة".. والسبب "الكوسا"!
13:37 | 2022-01-09
09/01/2022 01:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على ممثل شهير ميتا في غرفته بأحد الفنادق!
Lebanon 24
العثور على ممثل شهير ميتا في غرفته بأحد الفنادق!
23:22 | 2022-01-09
09/01/2022 11:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
المخاوف تضرب إسرائيل بسبب "حزب الله".. تقريرٌ يكشف ما يحصل
Lebanon 24
المخاوف تضرب إسرائيل بسبب "حزب الله".. تقريرٌ يكشف ما يحصل
14:15 | 2022-01-09
09/01/2022 02:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التربية يحسم القرار.. هل سيعود التلامذة إلى المدارس غداً؟
Lebanon 24
وزير التربية يحسم القرار.. هل سيعود التلامذة إلى المدارس غداً؟
11:46 | 2022-01-09
09/01/2022 11:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:00 | 2022-01-10
7 أسباب تجعلك في حالة تعب دائم... ما هي؟
08:00 | 2022-01-10
بعد إصابته بفيروس كورونا... نفوق أشهر نمر ثلجي فى العالم
07:00 | 2022-01-10
"فيديو مخيف"... اليكم ما حصل مع هذه الشاحنة
05:00 | 2022-01-10
رسالة غير متوقعة من رقيب في الحرب العالمية الثانية تصل إلى أرملته بعد 76 عاما
02:00 | 2022-01-10
هل إقترب راتبك من الإنتهاء؟ عالج المشكلة بهذه الطرق
00:30 | 2022-01-10
هذه الأبراج تهرب من المشاكل... هل أنت منها؟
فيديو
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
Lebanon 24
فيديو جديد من نادي القضاة.. هذا ما يتضمنه
04:45 | 2022-01-10
10/01/2022 18:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
Lebanon 24
فيديو يوثّق هجوم وإعتداء لصوص على ممثلة مصرية شهيرة والمخرج يستغيث
14:00 | 2022-01-09
10/01/2022 18:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"بوابة جهنم" في تركمانستان لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصتها؟ (فيديو)
Lebanon 24
"بوابة جهنم" في تركمانستان لا تنطفئ منذ نصف قرن.. ما قصتها؟ (فيديو)
11:00 | 2022-01-09
10/01/2022 18:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact