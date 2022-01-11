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أبراج ترفع شعار "الغزالة رايقة".. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
11-01-2022 | 00:30
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في حياة كل منا يوجد ذلك الشخص الذي يتسم بالمرح والتفاؤل، ودائمًا لا يأخذ الكثير من الأمور في حياته على محمل الجد، ويتميز بحب السفر والتنزه مع الأصدقاء وإلقاء النكت الفكاهية، حتى وإن كانت على مشاكله الشخصية، ويعتبر من الأشخاص التي ترفع شعار "الغزالة رايقة" والتي يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "vix".

 

برج الأسد

يعتبر برج الأسد من الأبراج الصريحة والعاشقة للاهتمام، كما يتميزون بالشخصية القيادية، ورغم ذلك فإنهم يتسمون بالمرح وحب الضحك، ودائماً ما يلقون النكات الفكاهية ويضيفون طابع المرح فى أى حفل يتواجدون فيه.

 

برج الجوزاء

مولود الجوزاء يعتبر متحدث لبق وشخص يجيد تكوين الصداقات بسهولة، كما يتسم بمرحه وحبه للحياة والسفر وهذا ما يجعله من الأشخاص المفضلة للكثير من حوله، ودائماً ما يتجمع حوله البعض لسماع نكاته الطريفة ونسيان همومهم .

 

برج الحمل

يعتبر برج الحمل من الأبراج النارية التى تتمتع بالثقة بالنفس، والتى تجعلهم فى بعض الأحيان يشعرون بالغرور، لكنهم أيضاً يتسمون بالانتفاح على الحياة ويحبون المرح والضحك وخوض المغامرات التى تجعلهم يشعرون بالسعادة .

 

برج الميزان

يستطيع برج الميزان تكوين علاقات صداقة مع الأخرين بسهولة وذلك لدبلوماسيته فى التعامل مع الأخرين وحبه للمرح والضحك الذى يجذب إليه من حوله.

 

برج السرطان

يعتبر برج السرطان هو ملك الفكاهة وذلك لتمتعه بحس فكاهى ساخر حتى من مشاكله التي يعاني منها، كما يجيد إلقاء النكت الذكية التي لا يستطيع الكثير فهمها وكذلك البسيطة .

 

المصدر: اليوم السابع
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