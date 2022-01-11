بعد سنوات من ابتزاز ضحاياها بصور ورسائل...هذا ما حل ب"علياء المصرية"!

بعد سنوات من ابتزاز ضحاياها من الرجال والنساء بتهديدهم بدفع أموال "باهظة" مقابل عدم نشر صور ومعلومات مسيئة عنهم، سقطت أخيرا فتاة الدقهلية "علياء" في قبضة الأمن، بعد شكاوى عديد ضدها.وقالت صحف مصرية إن نيابة ثان مدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية بدلتا النيل، تباشر حاليا التحقيق مع الفتاة البالغة 36 عاما والمقيمة في منطقة كفر البدماص بالمحافظة فيما ورد ضدها من بلاغات بشأن إرسالها صورا ورسائل مسيئة من أجل الحصول على أموال.وقالت صحيفة الشروق إن العديد من النساء والرجال تقدموا ببلاغات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وقسمي شرطة أول وثان المنصورة بتهديد فتاة لهم بنشر صور وفيديوهات مركبة على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى أقاربهم.وتمكن ضباط الإدارة من تحديد هويتها وألقت قوة من الشرطة القبض عليها الأحد. وبالفحص، تبين أن المتهمة تقوم باختيار ضحاياها من "أصحاب المناصب الرفيعة لتتمكن من ابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة" وفق الصحيفة.وقال موقع "هن" إن الفتاة ابتزت نحو 20 أسرة مصرية داخل و خارج مصر.ونشر حساب منظمة "قاوم" غير الربحية مقطع فيديو لواحدة من الضحايا، سيدة تدعى آية، وهي طبيبة نساء وتوليد، إن الفتاة ابتزتها وزوجها طبيب الأسنان لمدة نحو أربع سنوات ما دفعهما لتقديم بلاغات في مباحث الإنترنت.