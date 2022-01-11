هذه الأبراج تعشق الانتقام وترد الصاع صاعين.. تجنبوها!

قد نجد أشخاصاً يحبون الانتقام وردّ الصاع صاعين لمن يزعجهم أو يؤذيهم فيما آخرون يغضّون النظر عن اخطاء الآخرين. وطبعاً تلعب الابراج دوراً في تكوين الشخصية.

تعرفوا إلى 5 ابراج تحب الانتقام:

برج العقرب

يعتبر مواليد العقرب أن الانتقام تجاه من أغضبهم أمر منطقي، ولا يستطيعون غضّ النظر عن أي أذى يتعرضون له، لذا نراهم يلجأون الى الانتقام لإخماد غضبهم.

برج السرطان

رغم كلّ محاسنه وطيبة قلبه، الا أن مولود برج السرطان لن يرتاح إلا بعد إعادة حقوقه بالكامل من خلال الانتقام، كما أنه لا يشعر بشفقة أو رحمة تجاه الآخر. ولن ينتقم السرطان ممن يؤذي شخصه فقط، انما أيضاً إذا أصيب شخص ما يحبوه بأي أذى من الآخرين.

برج الثور

أبرز الابراج التي تحب الانتقام هو الثور، فمن المعلوم أن مولود الثور عاطفي ورقيق جداً، لكن اياكم وأذيته. فهو يمتاز بالقدرة على الانتقام بشكل متقن من دون ان يبرز أي تعاطف تجاه الآخر. كما ان مولود هذا البرج لا يخجل من أن يعترف لأي شخص آخر بأنه انزعج منه. ولا بدّ من معرفة أنه لا يخجل أن يخبر عن خطته للانتقام من أحد الاشخاص الذي لديه مشاكل معهم.

برج الجدي

يعتبر مولود برج الجدي أن التخلي عن حقه والتسامح يحمل ضعف وإهانة لا يقبل بهما أبداً، فيلجأ الى الانتقام لشفاء غليله.

برج الميزان

في حال تعرّض مولود هذا البرج الى الأذى، فلن يتردد للحظة بالانتقام، وسيفعل كلّ شيء من أجل الانتقام من الآخر. كما يؤمن بأن كل شخص يجعل حياته صعبة، سوف يجعل حياته أكثر سوءاً. ونشير الى ان الميزان لديه قدرة منخفضة على التسامح مع الظلم والأذى.