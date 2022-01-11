تمرين سريع يخفف أوجاع العيون... هذه تفاصيله

تحتاج أعيننا إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تماما مثل بقية أجزاء الجسم، فنحن نقضي ساعات طويلة في التحديق في شاشات الحاسوب والتلفاز والهواتف المحمولة، وذلك يؤدي إلى إجهاد العين، فيضطر البعض إلى تناول المسكنات لتهدئة الصداع والألم.وعلى الرغم من الراحة التي يشعر بها المصاب فإنها مؤقتة، فضلا عن خطورة الإفراط في تناول المسكنات، لذلك يوضح موقع "ويب إم دي" (Web MD) مجموعة من التمارين التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف الألم بشكل أسرع.رمش العين والتثاؤبإذا كانت العين جافة بسبب قضاء وقت طويل في النظر إلى شيء واحد، فيمكن أن يساعد الرمش والتثاؤب في تحفيز عينيك على إفراز الدموع لترطيبها، كما يمكن أن يساعد الرمش سريعا مرات عدة على نشر الدموع في عينيك، وتقليل الشعور بالحرقان أو الألم.تدوير العينيساعد تدوير عينيك على التخلص من التوتر في عضلات العين، فتدوير عينيك بلطف في اتجاه واحد ثم العودة مرة أخرى يسهم في تقليل التوتر والألم في العضلات حول العين وخلفها، يمكنك القيام بذلك 3 إلى 5 مرات متتالية كل ساعة.تغيير تركيز العينعندما تتألم العضلات التي تساعد على تركيز عينيك، قم بتغيير التركيز، فقط ضع إصبعك على بعد بضع بوصات أمام أنفك وركز عليه، ثم حرك إصبعك ببطء بعيدا عن وجهك، وعندما تكون ذراعك ممدودة بالكامل انظر إلى ما وراء إصبعك إلى شيء بعيد، ركز هناك بضع ثوان، ثم انظر إلى إصبعك، ثم أعد إصبعك نحو وجهك حتى يلامس أنفك، وركز عليه طوال الوقت، ثم انظر إلى شيء ما على الجانب الآخر من الغرفة وركز عليه بضع ثوان.كرر هذا 3 مرات بعد الانتهاء من مهمة تسبب لك إجهادا في العين.كمادات دافئةالدفء يساعد على إثارة الدموع أثناء إرخاء العضلات، تتحد هذه التأثيرات للمساعدة في تخفيف إجهاد العين.تهدئة العينلتهدئة عينيك، فقط أغلقهما وضع راحة يديك برفق على كليهما دون الضغط على عينيك، ابق على هذا الوضع 30 إلى 60 ثانية، وكرر كلما بدأت عيناك تشعر بالتعب.الحركات الرأسية والأفقيةتحريك عينيك عموديا وأفقيا يمكن أن يساعد في شد العضلات المتعبة، أغمض عينيك، ثم انظر ببطء نحو السقف، ثم عد إلى الأرض، وكرر 3 مرات، ومع استمرار إغلاق عينيك انظر إلى يسارك ثم إلى يمينك، وكرر 3 مرات.يمكنك القيام بهذا النشاط مرة كل ساعة للمساعدة في تقليل إجهاد العين وإرخاء عضلات العين المشدودة، فالحركة مع إغلاق جفونك تفيد أيضا في نشر الدموع عبر عينك لتقليل الجفاف.وإضافة إلى ما سبق أوضح موقع "وينياتس أوبتيشنز" (Winyatesopticians) تمارين أخرى لتخفيف إجهاد العين نوضحها كما يأتي:الرقم 8هذا تمرين رائع لضمان مرونة عضلات العين، فقط حدّق في جدار فارغ، تخيل شكل الرقم 8 كبيرا مائلا على جانبه على بعد 10 أقدام منك، الآن تتبع مسار الشكل 8 هذا بأعينك دون تحريك رأسك. افعل هذا بطريقة واحدة مدة دقيقة ثم الطريقة العكسية مدة دقيقة.الراحةتذكر دائما أن تمنح عينيك راحة كافية من خلال ضمان حصولك على 8 ساعات من النوم، إذا كنت تستخدم أجهزة الكمبيوتر فحاول تقليل الضغط على عينيك مدة 10 دقائق بعيدا عن الشاشة لكل 50 دقيقة من العمل.وتقول الطبيبة آن ماري، لموقع "هيلث لاين" (Healthline)، إن تمارين العين عرفت كعلاج طبيعي لمشاكل الرؤية، لكن هناك قليلا من الأدلة العلمية الموثوقة التي تشير إلى أن تمارين العين يمكن أن تحسّن الرؤية.فإذا كنت تعاني من حالة شائعة في العين، مثل قصر النظر، أو بُعد النظر، فمن المحتمل أنك لن تستفيد من تمارين العين، فالأشخاص الذين يعانون من أمراض العيون الأكثر شيوعا، كالضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين، سيجدون أيضا فائدة قليلة من تمارين العين.لذلك تؤكد "آن ماري" أنه من المحتمل ألا تحسّن تمارين العين من رؤيتك، لكنها يمكن أن تساعد في راحة العين، خاصة إذا كانت عيناك تتهيجان في العمل، وهي شائعة بين الأشخاص الذين يعملون على أجهزة الكمبيوتر طوال اليوم، ويمكن أن تسبب هذه الحالة: جفاف العيون، إجهاد العين، عدم وضوح الرؤية، الصداع.وأخيرا، إذا كنت تعاني من إجهاد العين باستمرار، فقد ترغب في التواصل مع طبيبك، قد يكون إجهاد العين المزمن علامة على وجود مشاكل أخرى في عينيك، لا بد من علاجها بشكل أفضل بإصلاح المشكلة الأساسية بدلا من ممارسة تمارين الاسترخاء.