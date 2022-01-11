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لحظات مثيرة ... حوت أحدب كاد أن يصطدم بفتاة (فيديو)

Lebanon 24
11-01-2022 | 13:28
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سجلت عدسات الكاميرا لحظات رائعة لحوت أحدب صغير كاد أن يصطدم بفتاة خلال قيام الأخيرة برحلة بحرية مع صديقها، لكن الحوت المعروف بصداقته للبشر وعدم خوفه من الإنسان، تجنب الفتاة في اللحظات الأخيرة.
كان ميتش براون (27 عامًا)، وصديقته يانا زيان (24 عامًا)، يسبحان في جولة على متن قارب في موريا بتاهيتي، حيث نزلا إلى المياه بهدف مشاهدة الحيتان.
 
 
ورصدت الكاميرات لحظات مثيرة جدًّا لقيام حوت أحدب فضولي بالاقتراب بشكل كبير من الفتاة، حيث اقترب منها بشكل كبير وكاد أن يصطدم بها، لكن تجنب ذلك باللحظات الأخيرة.
 
وبحسب "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت خبرًا عن الحادثة، كاد الحوت الأحدب أن يسحب الفتاة معه إلى الأسفل بسبب تيارات الماء الناجمة عن حجم الحوت الهائل، الأمر الذي أجبر الفتاة على السباحة بشكل محموم باتجاه الأعلى.
 
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