لحظات مثيرة ... حوت أحدب كاد أن يصطدم بفتاة (فيديو)

سجلت عدسات الكاميرا لحظات رائعة لحوت أحدب صغير كاد أن يصطدم بفتاة خلال قيام الأخيرة برحلة بحرية مع صديقها، لكن الحوت المعروف بصداقته للبشر وعدم خوفه من الإنسان، تجنب الفتاة في اللحظات الأخيرة.

كان ميتش براون (27 عامًا)، وصديقته يانا زيان (24 عامًا)، يسبحان في جولة على متن قارب في موريا بتاهيتي، حيث نزلا إلى المياه بهدف مشاهدة الحيتان.



ورصدت الكاميرات لحظات مثيرة جدًّا لقيام حوت أحدب فضولي بالاقتراب بشكل كبير من الفتاة، حيث اقترب منها بشكل كبير وكاد أن يصطدم بها، لكن تجنب ذلك باللحظات الأخيرة.