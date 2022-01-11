منوعات

مشهد غريب... دب يسرق فريسة من قطيع ذئاب (فيديو)

Lebanon 24
11-01-2022 | 13:38
A-
A+
Doc-P-906146-637775305987473588.jpg
Doc-P-906146-637775305987473588.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر مقطع فيديو نشره العاملون في متنزه يلوستون الوطني بأميركا مشهدًا غريب لقيام دب أشيب بالمشاركة بعملية صيد جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الذئاب، لكن ليس للمساعدة، بل للخروج بالغنيمة فقط.
وتُظهر اللقطات المنشورة على صفحة "National Parks Service" الخاصة بالحديقة على "فيسبوك" قطيعًا متعدد الجماعات من الذئاب يطارد قطيعًا كبيرًا من الأيائل، حيث ينفصل عدد قليل من الذئاب لمتابعة عدد أقل من الأيائل، وينجحون بصيد واحد.
 
 
 
لكن، وبمجرد أن تنجح الذئاب بعمليتها، ينضم إليها الدب مرة أخرى، ويأخذ وجبتهم ويهرب بها سريعًا، في ما يعرف علميًّا باسم "تطفل السرقة". بحسب مجلة "sciencealert" العلمية التي نشرت تقريرًا عن الحادثة.
 
وأشارت المصادر إلى أن الذئاب عادة تفشل في مطاردة الدب، على الرغم من أن الإناث ذوات الأشبال نادرًا ما تنجح في قتل الذئاب، لكن الدببة تعايشت مع الذئاب تاريخيا في مناطق كثيرة من أميركا الشمالية، لكن الدببة سرقت الكثير من طعام الذئاب في الحديقة مؤخرًا.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-01-11
14:22 | 2022-01-11
14:00 | 2022-01-11
13:58 | 2022-01-11
13:28 | 2022-01-11
12:00 | 2022-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website