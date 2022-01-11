مشهد غريب... دب يسرق فريسة من قطيع ذئاب (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشره العاملون في متنزه يلوستون الوطني بأميركا مشهدًا غريب لقيام دب أشيب بالمشاركة بعملية صيد جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الذئاب، لكن ليس للمساعدة، بل للخروج بالغنيمة فقط.

وتُظهر اللقطات المنشورة على صفحة "National Parks Service" الخاصة بالحديقة على "فيسبوك" قطيعًا متعدد الجماعات من الذئاب يطارد قطيعًا كبيرًا من الأيائل، حيث ينفصل عدد قليل من الذئاب لمتابعة عدد أقل من الأيائل، وينجحون بصيد واحد.



لكن، وبمجرد أن تنجح الذئاب بعمليتها، ينضم إليها الدب مرة أخرى، ويأخذ وجبتهم ويهرب بها سريعًا، في ما يعرف علميًّا باسم "تطفل السرقة". بحسب مجلة "sciencealert" العلمية التي نشرت تقريرًا عن الحادثة.