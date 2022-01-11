أم خشيت على نفسها من كورونا... فوضعت ابنها المصاب بـ"أغرب" مكان

تواجه أميركية من ولاية تكساس ملاحقات قضائية بسبب وضعها ابنها البالغ 13 عامًا داخل صندوق سيارتها لإخضاعه لفحص كوفيد- 19، خشية نقله الإصابة لها.وتوجهت ساره بيم في الثالث من كانون الثاني إلى مدرّج بريدجيون في هيوستن، حيث يمكن الخضوع لفحص الكشف عن كورونا من دون الخروج من السيارة، وفق "فرانس برس".وأوضحت لمسؤولة في الموقع أنها أتت لإخضاع ابنها لفحص جديد، بعدما ثبتت إصابته بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا، خلال فحص سابق، لكنها فضّلت إبقاءه في صندوق السيارة خشية نقله العدوى إليها.وبعد إخطارها من الموظفة والاستعانة بكاميرات المراقبة، أوقفت الشرطة السبت الماضي هذه المدرّسة على خلفية الاشتباه بتعريضها حياة طفل للخطر.ولم يُطلق سراح الأمّ سوى في اليوم التالي مقابل كفالة قدرها 1500 دولار.