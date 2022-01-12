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مواليد هذه الأبراج سيواجهون المشاكل خلال فصل الشتاء.. عليهم ان يحذروا!

Lebanon 24
12-01-2022 | 00:30
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عدد كبير من الأشخاص يحبون فصل الشتاء والأجواء المليئة بالهدوء مع سقوط الأمطار وغيرها من الطقوس الذي يتبعها البعض، إلا أن هناك بعض مواليد الأبراج الفلكية الذين يكرهونه، أو بمعنى أوضح تكون قراراتهم غير متزنة خلال هذه الفترة مما يترتب عليه مشكلات كثيرة، كما أوضحت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام مايا ناجي في حديثها لـ "اليوم السابع" أن مواليد هذه الأبراج الفلكية عليهم بالحذر خلال فترة الشتاء خاصة على المستوى المهني والعاطفي لما يحدث لهم من عقبات تحول دون حدوث ما يريدون بشكل جيد.

 

برج الميزان:

يعتبر برج الميزان من الأبراج الهوائية، محب للانطلاق مما يترتب عليه توتره لو جلس في مكان واحد لفترة طويلة، كثرة حركته تحول بينه وبين حب فصل الشتاء لبطء حركته فيها بشكل جيد، لذا يعتبر فصل الشتاء مقيداً له، حذرت خبيرة الأبراج خلال حديثها على تلفزيون اليوم السابع مواليد برج الميزان بألا يتخذون قرارات كبيرة خلال فصل الشتاء.

 

برج الدلو:

برج الدلو من الأبراج المُحبة للبحر والحرية والتمتع بالشمس، ولكونه برج هوائي فلا يجد راحته خلال فصل الشتاء، بالرغم من حبه لملابس الشتاء والجو الرومانسي الهادئ، إلا أن الجو البارد يتسبب له في بعض الازعاج، قد تصل هذه المرحلة إلى الاكتئاب في فصل الشتاء، وقد يلجئ للعزلة.

 

برج الجوزاء:

يمتاز برج الجوزاء بكونه من الأبراج التي تحب البحر والمياه بشكل كبير، كما أنه عاشق للسفر، ففرص السفر تقل بالنسبة له في فصل الشتاء مما يجعله طوال هذه الفترة في حالة حزن وعصبية، لذا حذرت خبيرة الأبراج مواليد برج الجوزاء من العصبية وسرعة اتخاذ القرارات.

 

برج الحمل:

برج الحمل من الأبراج المحبة للحركة والتجمعات والأصدقاء، فيجد مواليد برج الحمل فصل الشتاء عائقا كبيراً أمام حركتهم وانطلاقهم، مما قد يعرضهم للاكتئاب، مع تجنب القرارات المصيرية التي ستكون نابعة من الملل الذي يشعر به خلال فصل الشتاء.

 

 

المصدر: اليوم السابع
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