تداعيات وخيمة... احذروا التعليق على فنادق هذه الدولة!

تواجه امرأة دعوى قانونية، لأنها تركت تقييما سلبيا على الإنترنت عن أحد المنتجعات في تايلاند.وهذه الحالة ليست وحدها، فثمة حالات أخرى في تايلاند، بحسب موقع "فايس" الأميركي، الذي أشار إلى نزيل فندق واجه دعوى قضائية، لمجرد أنه كتب تعليقا عبّر فيه عن عدم رضاه عند الخدمات التي قدمت له.وفي التفاصيل، في 19 كانون الاول الماضي، أعربت سيدة تدعوى كينغ عن استيائها من طبيعة الغرفة التي حجزتها في منتجع فاخر يقع بجانب حديقة خاو باي الوطنية، القريبة من العاصمة بانكوك.وكتبت في صفحة المراجعات بموقع "أغودا"بأن المنتجع مكلف للغاية، ولا يرقى إلى مستوى التوقعات، وأعطته علامة 6 من 10، لكن تقييمها أزيل سريعا.وقالت: "الغرفة لا تبدو جديدة كما ظهرت في الإعلان"، مضيفة" لقد كانت قذرة وموظفي المنتجع لم يكونوا متعاونين، إذ لم أتمكن من الاتصال بموظفي الاستقبال، لذلك اضطررت للنزول بنفسي، حيث كان هناك موظفون غير متعاونين، إلا أن بعضهم كان مرحبا".وفي البداية، نشر المنتجع اعتذرا قصيرا، لكن يبدو أن الإدارة غيرت رأيها، عندما طلبوا من السيدة حذف التعليق، ونشر اعتذار في 5 صحف لمدة 7 أيام، أو دفع تعويضات باهظة.