منوعات

فصل رأس زوجته عن جسدها وقفز من الشرفة.. جريمة هزت بلداً عربيا!

Lebanon 24
12-01-2022 | 02:48
A-
A+
Doc-P-906290-637775781095483956.png
Doc-P-906290-637775781095483956.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

جريمة مروعة شهدتها قرية مصرية، إذ أقدم شاب على ذبح زوجته ثم ألقى بنفسه من الطابق الثاني لينقله الأهالي إلى المستشفى مصابا بكسور خطيرة.

 

وفي التفاصيل، فوجئ أهالي قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية مساء أمس الثلاثاء بشاب يصرخ من شرفة منزله قائلا إنه ذبح زوجته ثم ألقى بنفسه من الشرفة ليسقط أرضا مدمى ومصابا بكسور خطيرة.

 

لتنتقل لاحقا قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتعثر على مريم محمد عبدالغني 22 عاما، ‏طالبة جامعية، مقتولة ذبحا، ومفصول رأسها عن جسدها.

 

 
 

رفض الإفصاح عن السبب

وعند سؤال زوجها، أحمد السيد الصباحي 28 سنة، عما جرى، عقب نقله إلى المستشفى اعترف بذبح زوجته لوجود خلافات بينهما، فضلا عن سبب آخر رفض الإفصاح عنه.

 

إلى ذلك، كشفت التحريات وأقوال الجيران أن مشاجرات عديدة نشبت بين الزوجين في الفترة الأخيرة وكان أحمد يهدد زوجته بصوت مرتفع بأنه سيقتلها.

 

كما بينت تحقيقات الشرطة وأقوال السكان أن الزوج يتعاطى المخدرات وأن زوجته كانت تعنفه بشدة بسبب إنفاق أمواله على شراء الأقراص المخدرة وتطالبه بالتوقف والعلاج.

 

من جانبها، أمرت النيابة بالتحفظ على الزوج في المستشفى لحين إتمام علاجه وإجراء تحليل مخدرات له فيما تكثف الشرطة تحرياتها لمعرفة كافة ملابسات الواقعة.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2022-01-12
04:12 | 2022-01-12
04:00 | 2022-01-12
03:30 | 2022-01-12
02:00 | 2022-01-12
00:30 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website