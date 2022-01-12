ماذا يحمل النصف الثاني من شهر كانون الثاني للأبراج؟ إليكم توقعات ماغي فرح المهنية والعاطفية

ما هي التوقعات والحظوظ التي سترافق الأبراج، وهل ستأتي العديد من الفرص لإجراء تغيير في العلاقات المهنية والعاطفية؟ إليكم أبرز التوقعات من الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح للأبراج في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني 2022.

برج الحمل

يدفعك كوكب ماركور إلى تحقيق طموحاتك ويتناغم مع كوكب مارس حتى يجعلك واثقاً من نفسك ومن قدرتك على النجاح مهما كانت الضغوط. تشعر بالإرتياح والرضا عن الذات حتى يوم الإثنين المقبل.

عاطفيا: يبتسم لك القمر المتواجد في برجك مع مارس ويعاكس فينوس وهذا قد يُولّد بعض الخضّات أو إنتفاضة معينة أو مسعى لإخضاعك على الصعيد الشخصي. حاول أن تقوم في مساعيك بين الجمعة والسبت لأنك ستسمع خبراً ملائماً وتحتفل بجديد.

برج الثور

قد يشغلك الماضي الذي يطرأ بصورة غير منتظرة في الأسبوع هذا، لذا من المهم أن تبقى مسيطراً على الوضع وتثابر في أعمالك وتركز على الأساس مهما كانت الأجواء. مطلوب منك في الأسبوع هذا الدبلوماسية والحنكة في التصرفات والإعتدال في كل شيء تُقدم عليه خاصةً أنّ الشمس المتواجدة في برج الجدي تتيح لك بعض الفرص المهمة للتعبير عن الذات. أما كوكب مارس في القوس يُولّد بعض التوتر والغرور وعليك الإنتباه من هذه الأمور طوال الأسبوع هذا.

عاطفيا: يتدخل الماضي في حياتك ويستفزك أحدهم وقد يكون من برج الحمل أو الدلو، لكن تتغير الأمور في الأسبوع الثالث ويُلقى عليك الضوء.

برج الجوزاء

يحمل الماضي بعض الأسرار وستخشى من فضح سر أو كشف حقيقة مزعجة. كن حريصاً على الكتمان في الفترة هذه وراهن على آواخر الأسبوع فقد يحمل لك الإنفراجات أو خبراً جيداً أو ربما تحقق إنتصاراً يوافق طموحاتك.

عاطفا: حاذر من طرق أبواب دقيقة وإثارة نقاشات حساسة بين الأحد والإثنين، وحاول أن تكون مقاربتك عقلانية وهادئة خاصةً في علاقاتك مع المقربين.

برج السرطان

تُساعدك إرادتك الصلبة في تخطي كل المشاكل إذا وظفتها في المجال الصحيح وإذا بذلت جهوداً تتوفر لك ويكون لها نتائج جيدة في أعمالك بين الثلثاء والإثنين المقبل. لكن كن حريصاً على التكتم والتحفظ وعدم فتح معارك في أول الأسبوع حتى لا تكون الخاسر. حاول أن تتخطى كل ما يحصل وعالج الأمور بروية وكلام ناعم وعلاقات مفيدة جداً. قد تُبدي أفكاراً جيدة جداً على الصعيد المهني وتنفتح على آفاق جيدة وتتواصل مع فئات قادرة أو مع جمهور يثق بك ومجموعة تتكل عليك.

عاطفيا: تُتاح لك فرصاً جيدة جداً ومتينة في الفترة هذه. تعود إلى الماضي وتبحث عن بعض الخفايا في آخر الأسبوع. يتدخل أحدهم بهدف التشويش عليك. إنتبه من بعض الإلتباس.

برج الأسد

راهن على أول يومين من الأسبوع هذا، فسيجلبان لك أفكاراً جيدة جداً، وترتيب لبعض الأوضاع، ويحملون الوعود والإنجازات، لكن لا تأخذ أي قرار أو توقع على عقد تحت أي حلف بين الثلثاء والخميس لأنك ستواجه بعض المصاعب. راهن على الليونة والهدوء وإبتعد عن الضوء.

عاطفياً: يُعاكسك ماركور في برج الدلو وتنشأ نزاعات مع بعض الأطراف وتضطر إلى تسويات وحتى لو حصلت على وعود إبتداءً من يوم الجمعة. وتكون مضطراً لقبول بعض التسويات بعد ذلك.

برج العذراء

عليك أخذ الحذر والإنتباء جداً أول الأسبوع، ثم ترى الشمس تُشرق في حياتك إعتباراً من يوم اليوم حتى الخميس، وتعد الفترة هذه مناسبة جداً. ستتنفس الصعداء إذا تخلصت من بعض الأثقال بين الثلثاء والخميس. تتلقى دعماً مهماً وتطل على لقاء إستثنائي ويكون العمل مرضي جداً، لكن كن حريصاً على التروّي والتكتم والإبتعاد عن الضجيج إبتداءً من يوم الجمعة.

عاطفيا: لا تراهن على يومين قد يصعب عليك إتخاذ القرار خلالهما أو قد تعيش حالة من الإنكماش بسبب طارىء أو رفض لإقتراح لك. أنت أمام أسبوع قد يكون مهم جداً في حياتك.

برج الميزان

قد تتأخر بعض المشاريع وتعود بعض القضايا العالقة للظهور في حياتك. يحمل لك ماركور ومارس بعض الدعم وربما الحلول عند الأزمات. تبتسم لك الأفلاك في آخر الأسبوع وتساعدك وتلبّي رغباتك في يومين مباركين جداً ستطل عليهم.

عاطفيا: يحمل لك الفلك معاكسة وربما مواجهة عائلية في أول يومين من الأسبوع هذا، ومن المفترض أنك ستعالج مسألة شخصية خلف الستار وبعيداً عن عيون المتطفلين. يلتقي كوكب أورانوس مع القمر في برج الثور ويجعلك تواجه بعض الصعوبات بين الثلثاء والخميس.

برج العقرب

تُؤازرك الأفلاك بمعظمها وتضع بعض القوانين وتتفق أنت على مفاهيم . لكن حضّر نفسك لبعض المشاكل والمصاعب رغم ذلك بين الأحد والإثنين، ثم كن صارماً وحاسماً لمواقفك حتى يوم الخميس. تتمسك بأهدافك في الوقت هذا.

عاطفيا: حاذر من التسرع أو الأخطاء في حكمك على بعض الأمور وفي إتخاذ قراراتك غير المناسبة في آخر يومين من الأسبوع. تنقلب الأمور إيجابياً لمصلحتك مع بداية الأسبوع الثالث.

برج القوس

تعيد بعض الحسابات الماضية بين الثلثاء والخميس أو تلتقي مع أشخاص يُحييون بعض الذكريات. لا تأخذ قرارات حاسمة بين الجمعة والسبت فهذين اليومين معاكسين ولا تفكر في أي شيء يزعجك.

عاطفياً: يحمل لك أول الأسبوع هذا، الحلول أو وضع إيجابي والقفز إلى بعض الفرص المناسبة، ثم بين الثلثاء والخميس حاول إتخاذ أي قرار عاطفي ولا تؤجل أي شيء إلى يوم الجمعة. وحاول إنهاء أي أمر عالق يتعلق في حياتك الشخصية أو العاطفية قبل يوم الجمعة ذلك أنّ كوكب الحب بالنسبة لك وهو ماكور يبدأ بالتراجع ويُقلّل الفرص العاطفية الجيدة.

برج الجدي

إستفد من الفترة الواقعة بين الثلثاء والخميس وهي من أفضل فترات الشهر لك وتفيض خلالها بالحيوية وتوقظ الحماسة في فريق منتمي له. يكون النصر عنوانك في الأسبوع هذا، وحتى ولو كانت الأجواء تُوحي ببعض الصعوبات بسبب تراجع ماركور يوم الجمعة ويفرض عليك إلتزام أكثر في الأصول والقواعد كما التروي.

عاطفيا: حاذر من أول يومين في الأسبوع هذا، فقد تعترض علاقة لك، لذا حاول أن لا تفسد علاقتك مع بعض الأطراف وكن متأني جداً. يُسلط فينوس عليك الضوء وكذلك الشمس.

برج الدلو

تُتيح لك الأفلاك ظروفاً مناسبة جداً لتمتين وضعك المهني، لكن حاذر من البلبلة والإنفعالات السلبية التي تنذر ببعض المشاكل وتعرضك لمحاسبة أو لإنتقاد. تظهر إلى العلن علاقاتك الناجحة يوم الجمعة الذي يعد مناسباً لإطلاق فكرة أو نشر كتاباً أو لعمل إعلامي أو لظهور عام. ثم عليك أن تستريح وتبتعد عن الإجتماعات الصاخبة.

عاطفياً: قد تعقد إجتماعاً طارئاً في أول الأسبوع هذا وتكون بداية الأسبوع جيدة على الصعيد العاطفي والعائلي لبحث أمراً يبدو مهماً.

برج الحوت

إنتبه من إرتكاب الأخطاء في حكمك على بعض الأمور أو من إلتباس وتشويه لنواياك بين أول يوم وثاني يوم من الأسبوع، فهذان اليومان يحملان بعض الإرهاق والتعب ويحسوك على الإستسلام. لكن تسترجع قوتك لاحقاً وتتلقى أخباراً سارة وأفكاراً مبتكرة تجعلك تتقدم إلى الطليعة في مشاريع خاصة وعامة.

عاطفياً: تكون حيويتك في أوجهها وتباشر بجديد وتتعاون مع بعض الفئات النافذة ويخشى من تلاحق المستجدات التي تحد من عزيمتك أو تشعرك بالإحباط في آخر يومين من الأسبوع وقبل يوم الأحد.