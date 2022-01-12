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راسلت رقم شقيقتها المتوفاة.. فكان الردّ مفاجئاً

Lebanon 24
12-01-2022 | 04:12
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شاركت إحدى مستخدمات "تيك توك" ما حدث معها عندما راسلت رقم شقيقتها المتوفاة، وفوجئت بتلقّي ردّ غير متوقع.

ونشرت فيث سيدمان قصّتها عبر "تيك توك"، والرد الذي تلقته من المالك الجديد لرقم شقيقتها الراحلة. وأوضحت فيث أنها ترسل رسائل لرقم أختها من وقت لآخر لتشعر بالراحة، لكنها لم تتوقع أبدًا الحصول على رد.

وفي أحدث رسائلها، كتبت فيث لشقيقتها: "أفكر فيك كثيرًا اليوم. أنا أحبك"، مع إيموجي لفراشة وآخر على شكل قلب أرجواني، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين على إرسال الرسالة، صُدمت فيث لتلقيها ردًا صريحًا إلى حدّ ما، وكتب المرسل "لقد أرسلت لرقم خاطئ". وردًا على الرسالة، قالت فيث "أنا حزينة على وفاة شقيقتي منذ عامين، وما زلتُ أرسل لها رسائل نصّية من وقت لآخر، اعتقدت أن الرقم خارج الخدمة. لن أرسل رسالة نصية إلى هذا الرقم بعد الآن".

وبسبب افتقار المرسل إلى التعاطف على ما يبدو، ردّ قائلاً "هذا الرقم للعمل، من فضلك توقفي عن إرسال الرسائل النصية". ومع ذلك، تمكنت فيث من رؤية جانب إيجابي من الحادثة، حيث كتبت تعليقاً "على الأقل رأيت وجهها يظهر على هاتفي للمرة الأخيرة".
 
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