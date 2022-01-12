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منوعات
حادث غريب من نوعه... اليكم ما حصل
Lebanon 24
12-01-2022
|
10:00
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أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "دايلي ميل"، حادث سيارة غريب أسفر عن "ركنة غير متوقعة"، في مدينة تشونغتشينغ بالصين.
"
وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة سائق السيارة وهو يسير على طول طريق مزدوج، قبل أن يفقد السيطرة على المنعطف ويصطدم بالرصيف، ومن ثم تطير السيارة فوق الطريق وتتدحرج على سطوح 3 مركبات متوقفة بجانب بعضها البعض، قبل أن تهبط في الفجوة بينها وبين سيارة رابعة.
هذا وأشارت التقارير إلى أن السائق لم يصب بجروح خطيرة في الحادث، ولكن لحقت أضرار جسيمة بعدة مركبات، في حين لم يتضح ما إذا كان السائق، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قد اعتقل من قبل الشرطة.
(دايلي ميل)
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