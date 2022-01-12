منوعات

الشرطة تطارد "البوكيمون" بدل اللصوص... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-01-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-906351-637775870835369956.jpg
Doc-P-906351-637775870835369956.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سُرّح شرطيان من الخدمة في لوس أنجلوس بعد أن فضّلا تعقّب الـ"بوكيمون" على مطاردة لصوص كانوا يسرقون متجرا كبيرا.

وكشفت الوثائق التي نُشرت الأسبوع الماضي أنه بعد 20 دقيقة على طلب المساعدة، أظهر التسجيل الشرطيين وهما "يتناقشان بشأن اللعبة أثناء تنقلهما في مواقع مختلفة بناء على ظهور الشخصيات الافتراضية على هاتفيهما".

وكان لويس لوزانو وإريك ميتشل جابا شوارع المدينة في نيسان 2017 بحثًا عن شخصيات الـ"بوكيمون" الافتراضية من خلال تطبيق لعبة "بوكيمون غو" المحمّلة على هاتفيهما.

وعندما أطلقت الشرطة نداء من أجل الاستعانة بتعزيزات للمساعدة في صدّ اقتحام لمتجر كبير، قرر الشرطيان تجاهله وواصلا اللعب، وفق ما كشفت تسجيلات لمحادثاتهما داخل السيارة.

وأشارت وثائق رسمية مسجلة في ملفهما إلى أن ميتشل نبه زميله لوزانو بأن "رونفليكس" -وهو بوكيمون معروف بنومه العميق- قد ظهر.

وتمكن شرطيا لوس أنجلوس من القبض على "رونفليكس"، في حين واجها صعوبة في الإمساك بالبوكيمون "توجيتيك".

وقال ميتشال وفق التسجيلات "تبًّا، هذا الأمر  يثير غضبي".

وحوكم الشرطيان لارتكابهما انتهاكات وأخطاء عدة، واعترفا بأنهما لم يردّا على طلب المساعدة في صد حادثة السطو، نافيين أن يكونا قد لعبا "بوكيمون غو". وفي حين أكدا أنهما كانا يتناقشان بشأن اللعبة فقط، لم تصدق محكمة الاستئناف تبريراتهما وأيدت الجمعة تسريحهما من الخدمة.

وعند طرحها عام 2016، حمّل لعبة "بوكيمون غو" ملايين الأشخاص في العالم، لكن لعبة البحث عن الشخصيات الافتراضية هذه تسببت ببعض المشاكل.

وبسبب شعبيتها الكبيرة، حذرت كثير من المنشآت العسكرية جنودها من مخاطرها خصوصًا قرب مدارج الطائرات.

كما تعرض عدد كبير من لاعبي "بوكيمون غو" لحوادث على الطرقات حتى إن أحدهم اتُّهم باجتياز منطقة حدودية بشكل غير قانوني للإمساك بالبوكيمون.
 
(الجزيرة) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2022-01-12
06:08 | 2022-01-12
05:00 | 2022-01-12
04:12 | 2022-01-12
04:00 | 2022-01-12
03:30 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website