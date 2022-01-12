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مناهض للقاح "كورونا" يُثير جدلا واسعا: "البول يشفيكم"

Lebanon 24
12-01-2022 | 06:08
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أثار مناهض لعمليات التلقيح ضد فيروس كورونا، انتقادات بعدما قدّم نصيحة لمتابعيه قوبلت بالسخرية والاستهزاء.

فقد قدّم كريستوفر كي، أحد أبرز المناهضين لعمليات التطعيم في الولايات المتحدة، نظرية مؤامرة جديدة وغريبة لمتابعيه لمكافحة التطعيم، لاستخدامها في علاج أنفسهم ضد الفيروس، ألا وهي شرب بولهم الخاص.

وزعَم أن "شرب البول" هو الترياق للعلاج من الفيروس، لافتاً إلى أن لديه أطناناً من الأبحاث تثبت ذلك، وفق ما نقل موقع "The Daily Beast".

كما أضاف في مقطع مصور نشره بعد إطلاق سراحه من السجن بتهمة التعدي على ممتلكات الغير "أعلم أن هذا يبدو مجنونا للكثير منكم، لكن يا رفاق. لقد كان هذا موجودا منذ قرون".

واختتم حديثه قائلاً: "هذا اللقاح هو أسوأ سلاح بيولوجي رأيته في حياتي".
المصدر: العربية
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