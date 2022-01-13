مواليد هذه الأبراج هم الأكثر حشرية.. هل أنت من بينهم؟

الحشرية تأتي بنوعين، النوع الإيجابي الذي يعني حب معرفة المزيد من أجل إكتساب المعرفة والنوع الثاني والذي هو حشرية معرفة كل شيء إما لأن الشخص لا يمكنه التعامل مع واقع عدم معرفة كل شيء أو لان المعرفة هذه هي وقود النميمة.

النوع الأول يعود بالشخص على الفائدة وذلك لان الحشرية تلك تجعل الشخص يتعمل الامور التي لا يعرفها وبالتالي هي حشرية من أجل إكتساب المعرفة أما النوع الثاني فهو غير مفيد لأي طرف من الاطراف فلا الطرف الذي يتم معرفة كل شيء عنه مستفيد من كشف الخصوصية تلك ولا الجهات التي تكشف هذه الخصوصية وتتداولها كما لو كانت معلومات عامة تستفيد وذلك لانها تضيع وقتها كما أنها تلحق الضرر بغيرها.

من هي الابراج التي تملك حشرية إكتشاف خفايا وأسرار الاخرين؟

الميزان

الميزان هو البرج الأكثر حشرية، فهو يحتاج الى معرفة كل شيء عن الجميع. حشرية الميزان تجعله يتعامل مع الامور من حوله على أنها "جوائز" يحتفظ بها لنفسه، وهذه الجوائز قائمة على أكبر عدد ممكن من المعلومات الممكنة. البرج هذا يتوقف عن الإكتراث لواقع أن هناك «بشر» معنين بالامر، فما هو يهمه هو أن يعرف.

الثور

الثور حشرية بالفطرة.. وأحياناً حشرية الثور أكثر بغير مما يجب. البرج هذا وبسبب حشريته الزائدة يتخلى عن كل حذر ممكن ويقوم بكل ما عليه القيام من أجل معرفة الأمور التي يحتاج الى معرفتها، أو على الأقل يظن بأنه يحتاج الى معرفتها.

عندما يريد الثور إكتشاف أمر ما فهو يقوم بعملية تحقيق شاملة ويستمر بالبحث حتى يصل الى المرحلة التي يكتفي فيها بالمعلومات التي حصل عليها ولكن هذا يحتاج الى وقت طويل. أحياناً الثور قد يفقد الإحساس بالواقع خلال عملية البحث تلك.. يمكن تشبيه حشرية الثور بشخص يغطس ولا يرتفع الى السطح لإلتقاط انفاسه الى حين يصل الى مرحلة الاختناق.

العذراء

الحشرية أمر طبيعي مع العذراء فلا يمكن للشخص أن يكون تحليلاً ويطلق الاحكام كما يفعل العذراء من دون أن يملك مستوى عال جداً من الحشرية. العذراء من النوع الذي يبحث ويحاول المعرفة ثم يقوم بتحليل كل المعلومات التي حصل عليها ثم إطلاق الاحكام على الاخرين. حشرية العذراء تتمحور حول معرفة الامور السيئة عن الاخرين فهو يريد أن يعرف حجم سوء حياة الاخرين. وهذه الحشرية لها هدفها لانه يحتاج لان يشعر بأن وضعه أفضل بأشواط من غيره.

العقرب

العقرب حشري للغاية رغم انه شخصياً من النوع الكتوم الذي لا يحبذ كشف أسراره لغيره أو حتى الحديث عن اموره الخاصة. حشرية العقرب هي نوع من "سلاح" دعم قد يحتاج لإستخدامه لاحقاً في حال قرر الانتقام من شخص ما. العقرب من النوع الذي يملك القدرة على إكتشاف غالبية الامور المخفية وعدم الحديث عنها على الإطلاق بإنتظار اللحظة المناسبة .. وهذه اللحظة عادة تكون من أجل إلحاق الاذى بالاخر.

الجوزاء

الجوزاء حشري بطبيعته لانه يحتاج لمعرفة الأسباب الكامنة حول هذا الشيء او ذاك. ولكن الحشرية الايجابية هذه والتي هدفها تطوير النفس تنسحب أيضاً على البشر.. فهو يحتاج لمعرفة ما الذي يحرك هذا الفرد أو ذاك وبالتالي هناك حاجة ماسة لمعرفة كل خفايا هذا الشخص أو ذاك.

شرية الجوزاء ترتبط أيضاً بواقع انه برج اجتماعي يملك مهارات ممتازة في التواصل، فهو يسخر هذه المهارة من اجل اكتشاف ما يريد إكتشافه عن الاخرين ومن اجل كشف ما يعرفه عن الاخر أيضاً.

الجدي

الجدي برج جدي للغاية وهو بشكل عام يعمل من اجل تحقيق هدف ما في حياته، وهذا الهدف قد يكون الحصول على ترقية أو الحصول على وظيفة جديدة أو حتى التفوق على شخص اخر في مجال معين. وهذه الاهداف لا يمكن تحقيقها من دون معرفة الكثير من الامور عن المنافسين وعليه الحشرية هنا، بالنسبة للجدي، تخدم الغاية. وبما ان الغاية بالنسبة للجدي مبررة فكل السبل مشروعة من أجل تحقيقها.