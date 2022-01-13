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ارتكب جريمة مروعة بمشاركة ابنته وآخرين... هذا ما حصل

Lebanon 24
13-01-2022 | 16:00
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قررت محكمة مصرية إحالة أوراق والد المتهمة حبيبة للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 14 نيسان للحكم، على المتهمين بقتل "طالب الرحاب".
 
وكان النائب العام المصري، قد أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ي" 20 سنة "سائق" و"باسم.م" رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد.ر" وشهرته "سيكا" 40 سنة سائق، ومجدى.ع 40 سنة "سفرجي"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات بعد أن اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 في قتل بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه، بها وأعد صندوقًا خشبيًّا وحبالًا وشريطًا لاصقًا بينما، قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.

وكشفت التحقيقات، أن خلافًا نشب بين المتهم الأول والمجني عليه، بعدما اكتشف تورط المتهم في تزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن، ومن هنا عزم المتهم وباقي المتهمين على قتله واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، واستدرجوا المجني عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية "خطيبته".

واشتركوا جميعًا في قتله واخفوا جثته بدفنها في حفرة، أعدها المتهم الأول بالشقة ثم سرقوا ما بحوزته من متعلقات.

 وباستجوابه اعترف المتهم الأول تفصيلًا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة.
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