منوعات

متخصصة بالفنون القتالية تنجح بتحطيم رقم قياسي جديد (فيديو)

Lebanon 24
13-01-2022 | 12:35
A-
A+
Doc-P-906855-637776994400194998.jpg
Doc-P-906855-637776994400194998.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حطمت رياضية متخصصة بالفنون القتالية من أونتاريو في كندا، مؤخرًا، رقمًا قياسيًّا في أكبر عدد ركلات في الدقيقة.

ودخلت سيلفانا شمعون البالغة من العمر 28 عامًا، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما نجحت بتسديد 178 ركلة خلال 60 ثانية.
 
 
وتعاونت سيلفانا التي سبق لها دخول "غينيس" بركل أكبر عدد من الكرات على رؤوس أشخاص، مع هانا رايت، ليحطما الرقم القياسي الجديد معًا.

وتناوبت سيلفانا وهانا على الركل، ليسجلا 178 في دقيقة، ويحطما الرقم السابق والذي كان 144، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.
 
وعلقت سيلفانا على إنجازها قائلة: "أبحث دائمًا عن الأفكار لتسجيل أرقام قياسية. فكرت بالتعاون مع هانا لتحقيق هذا الإنجاز".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-01-13
14:17 | 2022-01-13
14:00 | 2022-01-13
12:46 | 2022-01-13
12:20 | 2022-01-13
11:00 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website