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مشهد غريب... لبوة ترافق عجلًا صغيرًا في محمية بإفريقيا (فيديو)

Lebanon 24
13-01-2022 | 12:46
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رصد مقطع فيديو سلوكًا غريبًا من لبوة في محمية بتنزانيا، قادت عجلًا بريًّا صغيرًا إلى قطيعه.

ونشر الحساب الرسمي للمتنزهات الوطنية في تنزانيا مقطع فيديو على "تويتر"، يظهر لبؤة تمشي إلى جانب عجل بري صغير، في محمية "سيرينجيتي".
 
 
وفي حديث لشبكة "بي بي سي"، وصف المتحدث باسم هيئة الحدائق الوطنية في تنزانيا، باسكال شيلوتيت، الفيديو بأنه يجسد "تفوق غريزة الأمومة على روح الافتراس".
 
وتحتاج الأسود البالغة التي تتمتع بصحة جيدة إلى استهلاك ما بين 11 إلى 16 رطلًا من اللحوم يوميًّا (ما بين 5 إلى 7.5 كيلوغراما)، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
 
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