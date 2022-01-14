منوعات

جريمة مروعة...شاب يحرق والده والسبب تافه!

Lebanon 24
14-01-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-906961-637777401032440500.jpg
Doc-P-906961-637777401032440500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم شاب بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية المصرية، على إشعال النيران في والده وقام بإلقاء زجاجة مولوتوف عليه مما تسبب في إصابته بحروق لرفضه شراء هاتف جديد له.

وكان أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بقيام شاب بإلقاء زجاجة مولوتوف على والده بمنزلهما الكائن بشارع عبده معروف دائرة القسم، وإصابة الأب بحروق متعددة وتم نقله للمستشفى، وفقا لـ (صدى البلد).

وبانتقال المباحث إلى مكان الواقعة تبين إصابة عطية. ص، (64 عاما)، بحروق من الدرجة الثانية والثالثة في الوجه والجسم، واتهم نجله إبراهيم ، (20 عاما)، بإلقاء زجاجة مولتوف عليه بشقته بسبب رفضه شراء هاتف جديد له.

وقال الأب فى محضر الشرطة:" ابنى يعمل على تاكسي ملاكي ويأخذ أجره ومعه موبايل وفوجئت إنه يطالبنى بشراء موبايل جديد له أو إعطائه مبلغ 6000 جنيه (380 دولار أمريكي) لشراء الموبايل فرفضت وقلت له حوشهم وإشترى إللى انت عايزه".

وأضاف: "هددنى ابني بإنه هيولع فيّ ولكنى لم أصدقه والنهاردة رجع من بره وطرق باب الشقة ولما فتحت له رمى على زجاجة مولوتوف مشتعلة وهرب فاشتعلت النيران في ملابسي وجسمى وتمكن الجيران من إنقاذي ونقلى للمستشفى".

وبتقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبط الابن وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بحجة غضبه من أبوه لرفضه شراء موبايل جديد له مثل أقرانه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: الامارات اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:35 | 2022-01-14
05:00 | 2022-01-14
04:43 | 2022-01-14
04:00 | 2022-01-14
00:30 | 2022-01-14
23:00 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website