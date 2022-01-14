16
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
ما هي سحب الماماتوس التي ظهرت في سماء المسجد النبوي؟
Lebanon 24
14-01-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت صور مذهلة تم تداولها لسحب "الماماتوس" التي ظهرت في سماء المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة ذهول الآلاف من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، فما هي هذه السحابة؟ وكيف تتكون؟
تُعرف سحب الماماتوس (Mammatus clouds) بأنها من أكثر الظواهر الطبيعية غرابة وإثارة للدهشة، فمظهرها غريب جدًا ويشبه الفقاقيع المحدبة، وهي بالتالي تختلف تمامًا عن الغيوم التي نعرفها والتي تتميز بقاعدتها المسطحة.
ويُطلق اسم "سحب الماماتوس" على مجموعة السحب العنقودية التي تتصل ببعضها وتشبه حبات القطن المتجعدة. ويتكون كل عنقود من أجزاء متصلة ببعضها يمتد طولها لمئات الكيلومترات بعرض السماء.
وتتكون سحب أو غيوم الماماتوس في الغالب تحت غيوم المزن الركامي، ويجب أن تكون طبقات الجو العليا والمتوسطة رطبة، وغير مستقرة، أما تحت هذه الطبقات فتكون طبقة جافة، ولكي تظهر بشكلها الغريب يجب تشكل تيار هوائي صاعد وتتشكل هذه السحب بسبب التباين بين درجة الحرارة العليا الباردة ونسبة الرطوبة في طبقات الجو السفلى، فالتذبذب هو الذي يخلق مثل هذه السحب.
المصدر: الامارات اليوم
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. استعدوا لهذا الأمر
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. استعدوا لهذا الأمر
07:58 | 2022-01-13
13/01/2022 07:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
السرّ ينكشف.. لهذا السبب تراجع الدولار بقوّة
Lebanon 24
السرّ ينكشف.. لهذا السبب تراجع الدولار بقوّة
04:25 | 2022-01-14
14/01/2022 04:25:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بشار الأسد يعزّي بالإعلامية سمر الحاج.. هكذا ردّت عائلتها
Lebanon 24
بشار الأسد يعزّي بالإعلامية سمر الحاج.. هكذا ردّت عائلتها
09:58 | 2022-01-13
13/01/2022 09:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لقساوة الموجات الجليدية بدءاً من هذا النهار ولثلاثة ايام.. روسيا تفتح بوّاباتها القطبية على لبنان!
Lebanon 24
استعدوا لقساوة الموجات الجليدية بدءاً من هذا النهار ولثلاثة ايام.. روسيا تفتح بوّاباتها القطبية على لبنان!
07:13 | 2022-01-13
13/01/2022 07:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ عاجل من جنبلاط.. هذا ما دعا إليه
Lebanon 24
نداءٌ عاجل من جنبلاط.. هذا ما دعا إليه
10:28 | 2022-01-13
13/01/2022 10:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
06:35 | 2022-01-14
تقاليد نادرة في مدينة ساحرة.. تعرفوا على "لفيف" في اوكرانيا
04:43 | 2022-01-14
هذه هي الابراج الاكثر تردداً في قراراتها..تعرفوا عليها
04:00 | 2022-01-14
جريمة مروعة تهز بلد عربي..."يوتيوبر" شهير يقتل ابنته!
02:00 | 2022-01-14
جريمة مروعة...شاب يحرق والده والسبب تافه!
00:30 | 2022-01-14
أبراج تشعر بالتوتر والقلق خلال الإمتحانات.. هل أنتم من بينها؟
23:00 | 2022-01-13
برجك اليوم
فيديو
رفض الجلوس إلى جانبها.. رابعة الزيات لرجل دين: "انا بتحجب لرب العالمين مش لإلك" (فيديو)
Lebanon 24
رفض الجلوس إلى جانبها.. رابعة الزيات لرجل دين: "انا بتحجب لرب العالمين مش لإلك" (فيديو)
02:00 | 2022-01-13
14/01/2022 13:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
Lebanon 24
تداول صور لزوجة جورج قرداحي.. والجمهور يشبهها بالأجنبيات (فيديو)
02:05 | 2022-01-12
14/01/2022 13:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طليقة فنان لبناني تُفاجئ الجمهور.. حلقت شعرها بالكامل بسبب والدتها! (فيديو)
02:00 | 2022-01-11
14/01/2022 13:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact