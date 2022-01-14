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ما هي سحب الماماتوس التي ظهرت في سماء المسجد النبوي؟

Lebanon 24
14-01-2022 | 05:00
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أثارت صور مذهلة تم تداولها لسحب "الماماتوس" التي ظهرت في سماء المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة ذهول الآلاف من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، فما هي هذه السحابة؟ وكيف تتكون؟

تُعرف سحب الماماتوس (Mammatus clouds) بأنها من أكثر الظواهر الطبيعية غرابة وإثارة للدهشة، فمظهرها غريب جدًا ويشبه الفقاقيع المحدبة، وهي بالتالي تختلف تمامًا عن الغيوم التي نعرفها والتي تتميز بقاعدتها المسطحة.

ويُطلق اسم "سحب الماماتوس" على مجموعة السحب العنقودية التي تتصل ببعضها وتشبه حبات القطن المتجعدة. ويتكون كل عنقود من أجزاء متصلة ببعضها يمتد طولها لمئات الكيلومترات بعرض السماء.

وتتكون سحب أو غيوم الماماتوس في الغالب تحت غيوم المزن الركامي، ويجب أن تكون طبقات الجو العليا والمتوسطة رطبة، وغير مستقرة، أما تحت هذه الطبقات فتكون طبقة جافة، ولكي تظهر بشكلها الغريب يجب تشكل تيار هوائي صاعد وتتشكل هذه السحب بسبب التباين بين درجة الحرارة العليا الباردة ونسبة الرطوبة في طبقات الجو السفلى، فالتذبذب هو الذي يخلق مثل هذه السحب.
المصدر: الامارات اليوم
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