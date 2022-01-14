هذه هي الابراج الاكثر تردداً في قراراتها..تعرفوا عليها

يحتاج الكثير من الناس إلى القليل من الوقت الإضافي عندما يتعلق الأمر بقرارات الحياة مثل الإنتقال أو قبول عرض عمل. ولكن إذا كنت متردداً في معظم الأوقات، فقد تكون واحد من هذه الأبراج التي تواجه صعوبة كبيرة في الإختيار، وفقاً لعلم الفلك. في ما يأتي، تُطلعك "الجميلة"، على صفات الأبراج الأكثر تردداً بشأن خياراتها المختلفة.

برج الجوزاءعندما يُحاول الجوزاء اتخاذ قرار مهم، ستظهر شخصيتان تتجادلان في كل جانب. قد يشعر في كثير من الأحيان أنّ هناك رغبات متنافسة، اعتماداً على الجانب الأكثر بروزاً. وقد يكون الوقوع بين هذه الرغبات المتنازعة أمراً محبطاً، لذا بدلاً من اختيار جانب أو آخر، انظر ما إذا كان بإمكانك إيجاد طريقة للتسوية بين الإثنين.نصيحة الفلك: إذا كنت شخصاً غير حاسم فتأكد من أنك صبور مع نفسك. على الرغم من أنه قد يكون من المحبط عدم القدرة على اتخاذ قرار سريع ونهائي، إلا أنّ القدرة على التفكير في النتائج المختلفة وتقييمها يمكن أن تكون في الواقع نقطة قوة رئيسية.برج العذراءيتعثر العذراء في مرحلة إتخاذ القرار إلى أجل غير مسمى. برج العذراء قد يفكر في أي شيء يحتاج إلى قرار. إنه يرى العديد من حقائق الموقف ويمكن أحياناً أن يعلق في عجلة دوارة حول كيفية اكتشافه.نصيحة الفلك: من أجل اختيار خياراً أخيراً وبدون تردد، ثق بحدسك، لأنّ غريزتك الأولى قبل أن تبدأ في الشك في نفسك ربما تحمل الكثير من الحقيقة.برج الميزانيميل الميزان إلى أن يكون مرضياً بطبيعته لأنه قد يتوجه إلى شخص آخر من أجل الشعور بالانتماء. هذا يعني أنه عندما يحين الوقت لإتخاذ قرار، قد يتأثر بسهولة بما يريده شخص آخر، بدلاً من ما هو الأفضل له. على سبيل المثال، عندما يُحاول معرفة المكان الذي يذهب إليه لتناول العشاء مع صديق، فقد يجد نفسه تلقائياً يقول "أي شيء تريده"، حتى إذا كان هناك مكان ما ترغب حقاً في الذهاب إليه.نصيحة الفلك: لكي تصبح أكثر ثقة في الإختيار، حاول تقسيم الموقف إلى خيارين ودع كل واحد منكم يتخذ قراراً واحداً. ربما يختار صديقك مكان العشاء وعليك أن تختار المكان الذي تذهب إليه لتناول الحلوى.برج الحوتبينما يواجه بعض الأشخاص صعوبة في إتخاذ القرار لأنهم غارقون في الخيارات، قد يجد آخرون، مثل الحوت، أنّ ميله إلى تغيير رأيه هو ما يجعل من الصعب عليه أن يكون حاسم. يمكن أن يكون الحوت هو المحرّك النهائي، مما يجعل من الصعب جداً اتخاذ قرار بشأن كل شيء تقريبًا. عندما يبدو كل شيء ممكناً، فإنّ اتخاذ قرار بشأن حقيقة واحدة فقط يمكن أن يكون شبه مستحيل.نصيحة الفلك: حاول بذل قصارى جهدك للاستفادة من حدسك عندما تواجه قراراً كبيراً. يمكن أن يساعد ذلك في منع القلق بشأن الموقف من إرباكك وجعل الاختيار مستحيلاً.