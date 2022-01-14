تقديم الهدايا هو لغة الحب الخاصة بها... ما هي الابراج التي تغرق شريكها بالمفاجآت؟

يُولد بعض الناس ولديهم الرغبة في العطاء والقدرة على القيام بأعمال سخية ورغبة في رد الجميل. ولكن هناك عدد قليل من علامات الأبراج التي تَبرز حقاً عندما يتعلق الأمر بشغفهم بتقديم الهدايا. هؤلاء هم الذين يجدون أي عذر على مدار العام لمفاجأة أحبائهم برموز قليلة من تقديرهم. فمن هي هذه الأبراج؟ وهل أنت واحدة منهم؟ فيم ا يأتي، تُطلعك "الجميلة" على مواليد أربع أبراج لديم شغف في تقديم الهدايا للشريك.

ليس هناك شيء أكثر إرضاءً حول رؤية شخص يفتح هدية منك ورؤية وجهه يضيء بشكل إيجابي. وتعيش في تلك اللحظات التي تستطيع أن تقول فيها أنك نجحت حقاً وحصلت لهم على الهدية المثالية.برج الأسديُحب مولود برج الأسد أن تكون كل العيون عليه، ولكن بينما يستمتع بكل مجده، فإنه ينظر إليك مباشرةً بنفس القوة. لأنه عندما يحبك، فكل ما يريد فعله هو إظهار ذلك لك. هو يجد متعة في رؤية تعابير المفاجئة والسعادة على وجه من يحب وبالتالي لا يتردد بإغراقه بالهدايا. تقديم الهدايا هي طريقة الأسد بالتعبير عن حبه وتقديره للشريكة ولهذا السبب هو يحرص على تقديمها وبشكل دائم.برج الميزانعلى الرغم من أنّ مولود برج الميزان متوازن قبل كل شيء، إلا أنّ هناك شيئاً واحداً يسعده، وذلك عندما يتعلق الأمر بشراء الهدايا للشخص الذي يُحبه. برج الميزان مولود بالرومانسية، لذا فإنّ مفاجأة الشريك بالهدايا قليلة هي لفتة تُحدث فرقاً كبيراً. الهدايا التي يقدمها الميزان تمثله ولهذا السبب هو يضع فيها الكثير من الجهد. هي بالنسبة إليه تعبير عن الحب والعاطفة والشغف الذي يشعره تجاه من يحب.برج القوسيشعر مولود برج القوس بالسعادة وهو يُعطي الآخرين وبالتالي فإنّ تقديم الهدايا لمن يحب يجعله يشعر بسعادة مضاعفة. سيفعل مولود برج القوس الكثير من أجلك، هو رومانسي للغاية، وبالتالي فإنّ الهدايا الصغيرة والكبيرة هي في الحقيقة لغة الحب النهائية بالنسبة له. هو مستعد لإمضاء الكثير من الوقت من اجل اختيار الهدية المثالية بنوعية ممتازة من اجل من يحب.برج الحوتبالنسبة للحوت، فإن تقديم الهدايا لمن يحبه هو طبيعة ثانية. يحكم هذه العلامة كل من العاطفة والحدس، وبالتالي فإنّ لديه شعوراً قوياً بالتعاطف الذي يدفعه إلى الرغبة دائماً في جعل شريكه سعيداً، ويمكن أن يكون تقديم الهدايا وسيلة فعّالة للغاية لتوطيد علاقته بالشريك.